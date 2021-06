Libertinaje e irresponsables

Vaya sorpresa que han dado los silbantes del sector profesional en este lapso, de aparente inactividad.

Varios de ellos han recurrido a dirigir partidos en el sector amateur, dejándome sorprendido dos silbantes que están designados a eventos internacionales: me refiero al Mundialista, César Ramos, y al especialista en el VAR, Erick Yair Miranda.

César asistirá a Copa Oro de la Concacaf en los próximo días y el señor Miranda a los Juegos Olímpicos, uno de los torneos más importantes de la FIFA y de su carrera.

El primero actúa en la ciudad de Atlanta, EU, en la Final de la Copa Mariachi, entre los equipos Toros ATL contra Chivas Al, haciendo una 'triquiñuela', en donde no desfila con los equipos suplantándolo otro árbitro para no ser tomado por las cámaras (existen videos que pueden comprobar lo que comento), pero ya para iniciar el juego le pasan el balón en la línea de banda, cerca de las bancas y entra a la cancha para conducirlo, seguramente su Comisión de Árbitros no está enterada, porque todo lo hizo muy siniestramente.

Otra situación lamentable se suscita al finalizar la serie de penaltis, cuando invade el público el terreno de juego exponiéndose, por lo que tiene que emprender la huida junto con sus asistentes.

Yair Miranda actuó en su ciudad natal Irapuato, Guanajuato, en el torneo Cristian Zuriel Lemus Ramos, entre los equipos ITESI ante ITESA, acompañándolo Marco Antonio Bisguerra, que actúa en la Liga MX como asistente, a todo esto surgen las preguntas para la honorable Comisión de Árbitros de la FMF:

Tomarán las mismas medidas disciplinarias como lo hicieron con Adalid Maganda, que dirigió en la Liga de Ixtapaluca, dándolo de baja argumentando que un árbitro del sector profesional no debe acudir al futbol amateur.

Ahora bien, si dieron su anuencia con ambos no son comparsas o cómplices de que les pasara algo a sus dos árbitros como es "Infectarse de Covid-19, que un desadaptado los agrega o incluso lesionarse a tan pocos días de los mencionados torneos", otra pregunta: "Estará informada la Comisión de Árbitros de la Concacaf de la irresponsabilidad de estos señores, y una más para ambos silbantes, qué no ganaron lo suficiente durante el torneo y en la Liguilla para tener que asistir al futbol amateur y así completar para la olla de frijoles como les decía aquel presidente

No cabe duda que hay nula responsabilidad de ambos, exponiendo su carrera, ya me imagino a los jugadores de la Selección Mexicana que asistirán a los mismos torneos jugando finales en la Deportiva.

NO SE CUELGUEN LAS MEDALLAS

La Comisión de Árbitros no debe ufanarse que asistirán a los ya mencionados Juegos Olímpicos, en la rama femenil la tripleta conformada por Lucila Venegas como central y las asistentes Mayte Chávez y Enedina Caudillo, ya que cuando llegó a la presidencia Arturo Brizio (junio de 2017, ya estaban formadas, pues la jueza central ejerce desde 1999, debutando en Tercera División en el 2005, y a participado en Copas Mundiales Sub 17 Costa Rica 2014, Uruguay 2018, así como Sub 20 en Japón, en Canadá 2015 y Francia 2019.

Sin embargo, nos sorprende que la Comisión no las haya usado en la Final y sí en Cuartos y Semifinal, qué explicación o con qué pretexto no les dieron la Final si están consideradas por la FIFA las mejores de México, seguimos sin ver un solo árbitro formado por esta comisión, pero cómo se cuelgan medallas los señores.

