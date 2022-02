Luis Enrique Santander corrió con suerte

Qué bajo nivel arbitral de Santander, no sabe dirigir un partido de alto nivel, sus tarjetas sin valor por lo que no expulsa a Alan Cervantes por un codazo a Álvaro Fidalgo; el pizotón de Valdés es roja y le puso amarilla. Sin jerarquía ya que se le van encima cada que sanciona algo, cero personalidad.

Corrió con suerte porque hay dos penales en el min 55, una mano muy clara que no sanciona y luego un jalón muy claro que por suerte vio. No convence y ha perdido credibilidad, el partido fue ríspido por la falta de personalidad y no amonestar oportunamente. Es lo que hay y seguirá arbitrando porque no hay más para ponerlos arbitrar.

