Mitos y realidades

Después de ver y escuchar la rueda de prensa virtual del 25 de marzo realizada por la Comisión de Árbitros, en donde fue presentado “oficialmente” el nuevo instructor y jefe del área técnica, Enrique Osses, nos sorprendimos que mencionan que el vigésimo conferencista contratado o invitado por la FMF, ya lleva una estancia de dos meses al arribar el 21 de enero a nuestro país, por lo que surge la pregunta: ¿Por qué estar agazapado y en la penumbra?

Sería porque no tenía su visa de trabajo en regla y estaba como turista. Sin embargo, sí fue presentado el 5 de este mes ante los silbantes y asesores de la Liga de Expansión, ya no entendí.

Siguiendo con las sorpresas, nos parece incomprensible que con ese currículum que tienen en su carrera, al señor Osses no se le aproveche, pues mencionó que está llevando a cabo una “evaluación” de los árbitros, lo cual terminará con el actual torneo.

Por favor señor Osses, qué no se percató de lo sucedido en la Jornada 7 y 12, en donde hubo trabajos caóticos, por lo que considero que ya debería entrar en funciones y no sea tacaño y comparta sus conocimientos de tantos cursos recibidos con nuestros árbitros porque de capacitación sí están en la calle, o quiere que se presente un hecho lamentable, porque después de ver la Jornada 12 se espera lo peor.

Otra situación desconocida y ahora aprendida es con respecto a la elaboración de las designaciones, pues se tenía la idea de que las realizaban Quetzalli Alvarado, Mauricio Morales y Julio Escobar, con el visto bueno del presidente de la Comisión; sin embargo, ahora en la conferencia mencionaron que quien las lleva a cabo es el licenciado Brizio Carter y el susodicho chileno, surgiendo el cuestionamiento para ambos, qué parámetros o filtros usan para mandar a los partidos más relevantes o de mayor grado de dificultad a silbantes que no tienen la capacidad como fue el caso de Óscar Mejía (Santos vs León), quien mostró incapacidad al no saber reglas, incluso inventar penalti, provocando dudas en cuanto a la honestidad arbitral.

La otra designación cuestionable fue la de Adonai Escobedo al Atlético de San Luis vs Pumas como VAR, como tal sería conveniente cambiar la mecánica o costumbre al designar, porque si no les sugerimos que regrese el ordenador.

LIGA DE EXPANSIÓN

Ahora que no hubo Liga MX, tuve la oportunidad de observar un par de partidos de la Liga de Expansión, el Atlante vs Morelia, dirigido por Gustavo Padilla, no me sorprendió lo que vi, porque es el reflejo de la crisis que hay en el arbitraje y de lo que vemos cada semana en Liga MX, penaltis inexistentes, 10 amarillas y una roja, no saben arbitrar porque nunca les enseñaron, cero conducción, autoridad y mucho menos personalidad.

El otro juego Cancún vs Tepetitlán, donde Mario Terrazas fue siniestro, mostró 10 tarjetas amarillas y una roja, en verdad estos son los árbitros que están preparando para el futuro.

He comentado en muchas ocasiones y lo confirmo nuevamente que las categorías de ascenso están en total abandono, no les interesa buscar talento, los comisionados sólo se preocupan por su bolsillo, designar a los cuates y a los incondicionales, el día que se vayan todos los de la Comisión de Árbitros que se han encargado de destrozar toda la imagen que por muchos años el arbitraje mexicano logró a nivel nacional e internacional estaremos a salvo, pero quien llegue tardará años para recuperar todo lo que este grupo comandado por Arturo Brizio ha destrozado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONTINÚAN LAS FALLAS