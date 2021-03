Continúan las fallas

Pasan las jornadas y no vemos mejoría en el arbitraje, influyen en el marcador del partido, la conducción es de muy bajo nivel, expulsiones, y lo que vienen arrastrando desde hace años: los penaltis, una gran cantidad de faltas inventadas y los que son muy claros, el VAR tiene que intervenir ante la falta de criterio de los árbitros.

Lo más impresionante es que a pesar de la intervención del VAR, se equivocan. Los insultos de los técnicos y jugadores no cesan ante la poca personalidad y carácter de los árbitros, hasta cuándo tenemos que esperar para que esto mejore.

No cabe duda que le vienen bien aquellos adagios al arbitraje mexicano como: 'más tiene el rico cuando empobrece, que el pobre cuando enriquece', así como 'estábamos mejor, cuando estábamos peor', sobre todo si recordamos aquellas alabanzas y ponderación que hizo el presidente de la comisión cuando asumió el mandato de los árbitros, diciendo que era de muy buen nivel el arbitraje mexicano.

Sin embargo, cuando aparece el videoarbitraje llama a su gran amigo Arturo Ángeles, radicado en EU, por tener la experiencia en la implementación de la herramienta creada por la FIFA, para que existiera justicia deportiva empezando a realizar cursos y prácticas antes de ponerla oficialmente en práctica, iniciando aquella curva de 'aprendizaje', la cual después de tres años no se ha logrado aplanar, pues después de lo sucedido en la Jornada 7, pensábamos que ya habían tocado fondo, pero en esta 12 vuelve a mostrar la miseria arbitral que existe en la Liga MX, empezando con las designaciones en donde se carece de memoria y sentido común.

No se entiende que manden de VAR al árbitro Adonaí Escobedo al juego de San Luis en contra de Pumas, cuando en aquella aciaga jornada hizo un pésimo trabajo, provocando que lo suspendieran tres jornadas. Luego mandan a uno de los juegos de mayor relevancia y grado de dificultad, Santos ante León, al limitado, pero muy consentido Óscar Mejía, iniciando un desastroso trabajo, cuando al minuto 13 le pega el balón que lo había tocado el visitante, dejando seguir la jugada, ya que el balón lo toma un lagunero dando el pase a un compañero, el cual tiró a la portería de Cota, teniendo la suerte de no anotar gol, si no estaríamos ante un gran escándalo.

Después sanciona un penalti por mano de Torres, que la tenía despegada de su cuerpo, pero lo amonesta incorrectamente; la mano de Colombatto, estoy de acuerdo con la amonestación y el penalti. Siguiendo con su pésimo criterio, no sanciona el penal de Cota sobre Ibargüen, pues jamás juega o toca el balón el portero y sí arrolla al delantero, ni con la consulta silenciosa decidió correctamente.

Siguiendo con su pésima labor, inventa un penalti a favor de Santos, tal parece que le urgía que se empatara el partido, pero el VAR irresponsablemente le sugiere recurrir al monitor para revisar algo inexistente, tal parece que tenían cargo de conciencia por el penal que no habían sancionado, todo lo anterior descrito es la herencia que dejó aquel que tenía contacto directo con el board; por lo tanto, podríamos mencionar sí es maldita herencia o herencia maldita.

Isaac Rojas, en el Cruz Azul contra Atlas, inventó un penalti casi al final del partido, supuestamente por un empujón, nadie lo vio, sólo él, otro que ya no debería estar arbitrando, pero como le deben favores corre con suerte de tener partido cada jornada.

Y así me podría seguir comentando los errores de los árbitros, pero me hace falta espacio, lo malo que la gente ya piensa mal del arbitraje y de sus árbitros, por lo que urge que los comisionados se pongan a trabajar para mejorar el arbitraje, a designar a los mejores y no a los cuates o a los que pertenecen a determinado grupo, el arbitraje ha tocado fondo y está en una crisis que nunca se había visto.

