Muchos para poquito

Finalizó el torneo y los números de la Comisión de Árbitros son alarmantes, ocuparon 22 árbitros durante el torneo y sólo designaron ocho en la Liguilla, algunos sin merecerlo por su bajo nivel y otros porque les deben muchos favores; en los 14 restantes hay muchos jóvenes que les prometieron continuidad y sólo les dieron atole con el dedo, como cada temporada jugaron con ellos.

Sólo utilizaron seis con gafete de FIFA y los otros tres, sólo de cuartos árbitros, no dieron el ancho en el torneo y los hicieron a un lado.

La irregularidad del arbitraje mexicano es muy notoria y la muestra de este tema esJorge A. Pérez, que el torneo pasado dirigió la Final y ahora sólo le dieron seis partidos, quedando fuera de la Liguilla. Óscar Macías y Adonaí Escobedo son los dos restantes que dirigieron ocho y siete partidos, ambos con un nivel lamentable por lo que se la pasaron en el banquillo durante el torneo. Les dieron de VAR y cuartos árbitros para mantenerlos callados y que no se quejen, pero creo que se pasaron de buena gente, porque ni eso merecían.

Empezaremos con Cesarín Ramos, a quien utilizaron para eliminar la AMA y después, cuando ya no les fue útil le dieron una patada en el trasero, lo sacaron por segundo torneo de las finales y de los clásicos. Así son en la Comisión de Árbitros, ocupan a la gente cuando sirve, después los eliminan.

Ahora sí debe preocuparse y hacer un lado su arrogancia y su menosprecio a la Liga MX, porque ya salieron árbitros que andan con mejor nivel y seguramente le estarán quitando los partidos importantes y las finales. Por cierto nadie se acordó que no estaba en las finales, por algo será.

Fernando Hernández, me hubiera gustado que se ganara la Final en las Semifinales, pero la Comisión de Árbitros lo guardó. Mal plan para los que sí estuvieron, porque desde antes de jugarse esta fase ya sabían quién arbitraba la gran Final, desmotivaron a todo mundo y por eso no les interesa hacer mejores trabajos.

El trabajo de Fernando, muy bueno, de lo mejor en los últimos años en una Final; la jugada clave el gol de Cruz Azul que lo validaron reglamentariamente, controló muy bien y dio fluidez. Lo malo, hacerle caso a Santander para que amonestara a Giménez y Doria. Un árbitro de mayor jerarquía inicia el juego y lo finaliza, no le vi ningún caso ni beneficio hacerlo.

El Cantante Guerrero, anduvo bien en el torneo, pero lo que hizo en el América vs Pachuca era para sacarlo de la Liguilla. Su jefe salió a defenderlo en sus videos “DEFENDIENDO LO INDEFENDIBLE” para meterlo a Semifinales y la Final de Ida, porque ya tenían todo programado. Se olvidó de arbitrar bien y se tendrá que conformar con el torneo local, porque para un mundial no tiene acceso. Que lástima, tantos años para no lograr su objetivo.

Marco A. Ortiz y Santander, de plano no están para Liguilla, al primero le dieron los clásicos durante el torneo y no le fue nada bien y en la Liguilla remato con malos trabajos, por lo que de no mejorar estará lejos de que algún día arbitre una Final. Santander, desde aquella Final Chivas vs Tigres no levanta en Liguilla, otro que tendrá que conformarse con el torneo local, porque si no puede en Liga MX, menos con un torneo internacional. No le veo el caso que porte el gafete de FIFA.

Diego Montaño, no sé si tiene un problema físico o está lesionado, renguea frecuentemente. Su nivel sólo le alcanzó para arbitrar un partido de Cuartos de Final. Imposible que avance si no mejora, está muy cerca de grupo del montón que sólo están por la parte económica y no por ser figura del arbitraje mexicano. Puede mejorar, pero es muy conformista.

Los que arbitraron Liguilla por compromisos son Isaac Rojas y Eduardo Galván. Con el primero no sabemos de cuánto y de que tiempo es la deuda de la Comisión por apoyarlos a eliminar la AMA; éste si salió muy beneficiado, porque considerando su “BAJO, PERO MUY BAJO NIVEL” le dieron 10 partidos en el torneo y cinco designaciones en Liguilla; ha de ser muy grande la deuda, porque le dan de todo y tan malo que es. Creo que en una Comisión más exigente no estaría en el arbitraje, Eduardo Galván, con todo respeto un árbitro de 40 años, que no se ha consolidado en la Liga MX y que es exageradamente limitado, ¿como para qué lo quieren? Este par son los que estancan el arbitraje mexicano y son un freno a jóvenes con mucho más talento.

En fin, ojalá y el torneo que viene los jóvenes sean favorecidos con muchas designaciones, porque de lo contrario la Comisión de Árbitros estará acabando con muchos árbitros talentosos, que por la pésima forma de llevar sus carreras van a fracasar o acabarán retirándose del arbitraje.

