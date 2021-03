Vaya problemas los que causó la llegada del chileno Enrique Osses con algunos miembros de la Comisión de Árbitros, directamente con Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado, quienes bloquearan a toda costa que intervenga en designaciones y toma de decisiones.

¿Entonces para qué lo trajeron si siendo el jefe de la instrucción de los árbitros no puede participar con sus opiniones?

Este par de cuatreros impedirán que cualquier persona les quite el gran negocio que tienen en las designaciones, porque de lo contrario ya no podrían designar libremente a su grupo de allegados y familiares.

Ojalá y lo dejen trabajar, porque de lo contrario será un gasto innecesario para la FMF.

La Comisión de Árbitros tiene que estar preocupada y deberá ocuparse de la gran cantidad de faltas que se cometen, y de la pérdida de tiempo que sufren los partidos por la complacencia y complicidad de los árbitros.

Un gran número de juegos rebasan las 30 faltas con una gran cantidad de tarjetas. Las revisiones del VAR llevan mucho tiempo y la pérdida es descarada, además de no añadir el tiempo perdido.

Mucho trabajo les espera para remediar estas situaciones. Hay que agregar las protestas de los técnicos en cancha. Ahora se escucha todo por la ausencia de púbico y los árbitros no hacen nada.

Esta situación se ve reflejada en la Liga de Expansión, donde esta jornada tres encuentros tuvieron ocho tarjetas y un gran número de infracciones. A trabajar, señores, la beca no es para toda la vida.

LA JORNADA

Ya es repetitiva la situación de Adonaí Escobedo, no sabe arbitrar e irresponsablemente lo designan al Cruz Azul vs Monterrey, donde demostró que no está para la Liga MX.

Yair Miranda en el Toluca vs Pachuca se perdió desde el minuto 22, cuando no expulsó a Felipe Pardo; echó a Miguel Barbieri con doble tarjeta amarilla, cuando es roja directa; y en el penalti de Jorge Torres Nilo, que es muy claro, el VAR lo tuvo que apoyar porque no ve nada.

Ambos deben de retirarse del arbitraje, es pérdida de tiempo y arriesgan los partidos.

César Ramos, en caída libre. Ya lo sacaron de las finales el torneo pasado y ahora lo eliminan del Clásico. Su bajo nivel, soberbia y menosprecio a los partidos han hecho que lo designen a partidos sin trascendencia. Ojalá y regrese al nivel que lo llevó al Mundial pasado, porque por el momento hay mejores que él en el torneo.

Óscar Macías amonestó a Carlos Salcedo por desaprobar sus decisiones, pero a GIGNAC, QUE LE GRITÓ DOS VECES, NI LO TOCÓ; Tomás Boy le metió una buena regañada y no se atrevió a expulsarlo; Camilo Sanvezzo simula faltas dentro del área penal y no lo amonestó; la expulsión de Javier Aquino al minuto 9 se la tuvieron que decir porque es otro que no ve o se hace que no ve para que el VAR le solucione las jugadas complicadas.

Marco A. Ortiz en el Clásico, era su prueba de fuego y la desaprovechó. Tenía que expulsar a Antonio Briseño en el minuto 16 por una fuerte acción sobre Henry Martín y sólo lo amonestó; Briseño nuevamente sujeta a Sebastián Córdova, no le mostró la segunda amarilla, y en esa acción impide que el América reanude rápidamente el juego teniendo todo el derecho de hacerlo, en una acción totalmente antirreglamentaria.

Diego Montaño, qué falta de personalidad y de carácter. Los jugadores no le hacen caso cuando los llama o los apresura a salir del terreno de juego; hubo 35 faltas que no logro controlar y la conducción fue muy mala. Estaba para más, pero se estancó y será uno más del montón.

Óscar Mejía pitó 37 faltas en el Juárez vs Pumas. LOS ÁRBITROS VAN EN BLANCO A LOS PARTIDOS, SIN PLANEARLOS, no sabe conducir un juego y se pierde en el encuentro.

