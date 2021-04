¡Qué malo es Isaac Rojas!

Uno de los peores árbitros que he visto en los últimos cinco años; con una Comisión más exigente, Isaac Rojas no arbitraría.

En el minuto 8 no expulsa a Garcia; en el minuto 49 expulsa ridículamente a Herrera y el VAR lo tuvo q salvar, hay un penalti que no sanciona a favor de Pachuca al 53', de conducción ni hablar, no sabe qué es.

Además, la calificación de faltas es muy pobre, así como su personalidad, el penalti a favor de Pumas muy localista, muy rigorista; en mi opinión no es.

