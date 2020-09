Respuesta a acusaciones de Arturo Ángeles

MENTIRAS

No hay duda de la capacidad que tiene Arturo Ángeles instructor de la Comisión de Arbitraje para mentir, ayer escuche un audio que me hicieron llegar donde me acusa de que él estaba presente cuando le pedí Arturo Brizio que me incorporara como instructor de los árbitros, la única vez que estuvo presente Arturo Ángeles en una comida con Brizio fue cuando recién llego a México, hace aproximadamente 3 años y por respeto a las personas que nos acompañaron evitamos halar de arbitraje, nunca se tocó el tema así es que lo que menciona es mentira.

Es increíble que en lugar de ocupar sus espacios con los árbitros para capacitarlos los involucre en este tipo de chismes, no solo habla de mí también involucra a televisoras comentaristas a los cuales critica fuertemente porque ya le dolió que cada semana la nota de la jornada sea el arbitraje, lo que no se da cuenta que él es uno de los principales culpables que el arbitraje este pasando por una crisis nunca vista, por la falta de capacidad para instruir, lealtad al grupo, crear desunión y cuidar su ingresos mensual.

Sería muy difícil sentarme con Arturo Ángeles a platicar de arbitraje porque la verdad no tiene la capacidad para hablar de ello, pero si me gustaría que de frente habláramos de lo que manifiesta a los árbitros, y ver si tiene el valor civil de demostrar que él estuvo presente cuando le pedí a Brizio que me incorporara a la Comisión de Arbitraje.

Por ultimo quiera solicitarle al Sr. Arturo Ángeles nos mostrara la contestación de FIFA referente a la jugada de Mazatlán Vs Cruz Azul ya que nos deja muchas dudas si fue cierto que solicitaron dicha aclaración.

