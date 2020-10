Buena confusión ha creado la Comisión de Árbitros y sus silbantes con el tema de las manos dentro del área de penalti. La jornada pasada le quitaron la sanción a Osuna, de Mazatlán, por recibir una segunda amonestación inaceptable, la Comisión Disciplinaria intervino ante la mala decisión de Adonai Escobedo.

En el América vs Pumas se da la misma jugada con Iniestra, es penalti, pero de dónde sacó Isaac Rojas la segunda amonestación, esa mala costumbre de amonestar cuando hay penalti, sólo lo hacen para justificar la sanción.

Nuevamente vemos que no hay instrucción y que no se comentan estas fallas para no repetirlas, ojalá que puedan consultar este tipo de acciones con sus palancas en la FIFA, porque están todos confundidos y no saben qué hacer. Ojalá que nos muestren la respuesta porque su excelencia Arturo Ángeles tiene una pendiente.

VIERNES SINIESTRO

Qué decepción ver un arbitraje tan pobre en Marco A. Ortiz, displicente, caminando y lejos de la jugada. Si quiere ser el mejor árbitro de México tendrá que mejorar, porque de lo contrario será del montón.

Hay un penalti con doble falta a favor de Puebla, primero Doria golpea con el antebrazo a un adversario y, en la misma acción, sujetan a Tabo, que casi le sacan la playera; imposible no ver una de las dos faltas por parte del árbitro, pero la pregunta es dónde está "el mejor VAR del mundo", ni sus luces.

Ya no le den por favor, Yair Miranda ya no puede seguir arbitrando. Un arbitraje totalmente localista. No expulsa a Navarro al minuto 23, lógico es local y en ese minuto por ningún motivo se atrevería a expulsar. El penalti que sancionó por mano de Osuna, inexistente, con qué poco criterio sanciona una mano en esas condiciones.

SÁBADO DE CONFUSIÓN

Isaac Rojas dirigió el América vs Pumas, nunca había visto un árbitro amateur en un partido de esta magnitud. Su arbitraje, escaso de recursos, talento para arbitrar y personalidad. Primero no sabía a quién amonestar en la jugada del minuto 74, la falta la cometió Iniestra y amonestó a Mayorga. Le tuvieron que decir para corregir. En la mano de Iniestra, el asistente Kiabek tenía de frente la jugada, pero ya no se atreven a dar apoyo al central. Bien sancionado el penalti por mano, pero improcedente la segunda tarjeta amarilla.

En la ejecución del penalti, dos jugadores de América ingresaron antes de que el ejecutor jugara el balón, tenía que repetirse. Isaac Rojas está viendo la infracción y no se atrevió a repetirlo.

Ya nadie es responsable en la cancha ni en el VAR, cada quien arbitra con sus propias reglas y sancionan lo que se les da su regalada gana.

EL ENOJÓN

Qué le pasó a Jorge A. Pérez, tiene ya varios partidos que se la pasa gritándole y regañando a los jugadores, les manotea y se enoja. Un partido muy fácil en Tijuana y no entendí por qué en el segundo tiempo perdió el control. Los comentaristas ya se dieron cuenta y ocasiona burla lo que hace. Está arbitrando muy bien y eso hará que los respeten, no necesita cambiar su estilo a rudo.

LOS ÓSCARES

En verdad, tengo que tener mucha paciencia para ver arbitrar a Óscar Macías y Óscar Mejía, son muy limitados. Macías no sabe arbitrar esa es la verdad y está convertido en un saca partidos.

Mejía aún no capta el cambio de amateur a profesional, arbitra como en el llano o como en Tercera División, donde lo vi varias veces. No hay quién lo oriente y le diga dónde está parado. Nada que resaltar en ambos arbitrajes.

LO MEJOR

César Ramos y Fernando Hernández de lo mejor de la jornada, el primero, lejos del pelotón con su buen nivel y Hernández va por buen camino, sin problemas y con buenos trabajos en sus partidos.

