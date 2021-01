Entiendo que los árbitros se pueden equivocar en la calificación de faltas, que por estar lejos de la jugada no puedan apreciar bien la acción, si les taparon o bien no quisieron señalar, pero que fallen en la aplicación de las reglas de juego es imperdonable.

Cada quien hace lo que quiere y arbitran como quieren, tienen sus propias reglas y las aplican a su antojo, la falta de credibilidad en el arbitraje es notable derivado del libertinaje que existe, no hay disciplina, al árbitro ya no le importa ser reconocido, valorado y respetado, la parte económica prevalece en su accionar, ya que no se comprometen con las reglas de juego, ser un mejor conductor de un partido y con el futbol mexicano.

LA JORNADA

Hablaré de los dos líderes del arbitraje mexicano. El bajo nivel de César Ramos es notable. El primer tiempo en Mazatlán lo dirigió con 21 faltas que no logró controlar, finalizó con 34 un partido que él volvió ríspido por su mala calificación de cada acción y la falta de autoridad, no le interesa hacer mejores trabajos porque ya está en el Mundial.

El 'Cantante' Guerrero es un vivillo, nunca había visto un árbitro que manejara a su antojo un partido por encima de las reglas de juego, amonesta y expulsa cuando quiere, sanciona lo que quiere, y se hace chistoso todo el juego, Gutiérrez cometió seis faltas y no fue amonestado, Waller dio un cabezazo a un adversario y sólo lo amonestó, Valencia salió inflamado del pie de tanta patada que dio y no pasó nada.

Un tipo que pudo tener una carrera brillante está envuelvo en total mediocridad, por eso está y estará fuera de los eventos de FIFA y Concacaf, su estilo de arbitraje no cabe en los torneos más importantes del mundo.

El caso de Eduardo Galván es alarmante, he comentado en repetidas ocasiones que muchos árbitros mexicanos están convertidos en 'Pita faltas' o 'Saca partidos'.

Eduardo tiene el privilegio de ser ambas partes, la jornada pasada dirigió con 42 faltas, ahora en San Luis vs Chivas sancionó 38 y siete amonestados, no logrando imponer autoridad, ojalá y alguien nos explique qué beneficio da al arbitraje mexicano, qué futuro tiene, qué aporta, o definitivamente están por encima de un buen arbitraje los compromisos personales, porque no veo otra situación por la cual arbitre en la Liga MX.

Isaac Rojas, pobre en verdad, no hay forma de mejorar, lo bueno que sólo le queda un año como árbitro, pero seguramente lo veremos en el VAR o un puesto en la Comisión de Árbitros para seguir viviendo del arbitraje.

Qué mal su trabajo en Toluca, él provocó el juego ríspido, provocaciones y protestas por su trabajo, por lo menos dos jugadores tenían que ser expulsados por violencia, expulsó a González según por insultos cuando el jugador estaba a más de cinco metros de distancia, cómo lo escuchó, pero a Sambueza que le hizo dos cortes de manga no se atrevió a expulsarlo, si Eduardo Galván e Isaac Rojas lideran en designaciones desde el torneo pasado, estamos amolados.

Debutó en Pachuca vs Cruz Azul, Édgar Morales, que seguramente junto con Juan Esquivel recibirán todo el apoyo de la Comisión de Árbitros para seguir arbitrando.

Nada relevante, igual que los demás que ascienden, su técnica arbitral es de bajo nivel, estorba y corre en sentido contrario a la jugada. Corrió con suerte, ya que Cruz Azul ganó, el penalti que había sancionado lo hizo correctamente, pero en una mala intervención del VAR decidió no sancionarlo, la falta de personalidad y valor cuando le gritó en repetidas ocasiones Corona fue notable, un árbitro que aspira a lograr una carrera exitosa no puede permitir que lo exhiban de esta forma.

Se ha mencionado la llegada del chileno Enrique Osses al área técnica de la Comisión de Árbitros, si lo van a dejar intervenir en designaciones y si designan por calidad de cada árbitro seria sensacional, evitar en 'cuatachismo', los compromisos, que los árbitros aporten lana por designaciones, que mejoren el mediocre sistema de capacitación e instrucción, ojala en verdad venga a trabajar y no de vacaciones como MUCHOS lo han hecho, suerte señor Osses porque la va necesitar.

