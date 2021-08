Tijuana vs Monterrey, con el mejor arbitraje del torneo

Sin duda el mejor arbitraje del torneo. Fernando Guerrero realizó un desgaste físico importante, lo que le permitió calificar correctamente cada jugada.

Dos jugadas donde le pedían penal que no existió, la del minuto 46 sobre Manotas y la del 60' sobre Cortizo, en ambas exacto. La amonestación a Funes Mori por simular, bien mostrado. No permitió protestas y mucho menos empujones. En general muy bien. Su asistente Andrés Hernández, de excursión; en el gol anulado a Xolos estaba de frente a la jugada y no apoyo a Guerrero para sancionar la falta.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIGA MX: RAYADOS DEJÓ IR VENTAJA DE DOS GOLES Y XOLOS LE SACÓ EL EMPATE