Y ahora, ¿quién podrá defenderlos?

Muchos dirán que al escribir todas las fallas de los árbitros y el mal momento que en todos los aspectos está pasando el arbitraje estaría en contra de Arturo Brizio, pero no es así, los que están en su contra son sus árbitros y los gansteriles instructores que tiene, los primeros por los pésimos trabajos que hacen y los segundos porque no tienen la menor idea para instruir a los árbitros y eso se refleja en cada partido, bueno ahora ni las reglas de juego se saben.

No sabe reglas

Empezaremos con Alejandro Funk, que si toman la decisión que tomaron con Jonathan Hernández cuando permitió cuatro cambios y lo corrieron, a este árbitro junto con sus asistentes también los deben de correr, que forma de darle en la 'mother' a la regla de juego, todo se puede pasar, que vayan 10 veces al VAR, que les griten, que no expulsen, pero que no tengan conocimiento de las reglas de juego es “IMPERDONABLE”, en verdad esto se merece la Liga MX, ignorancia total en el procedimiento cuando el balón le pega al árbitro y cuando reanuda con balón a tierra, ojalá y no lo veamos la próxima jornada de VAR o cuarto árbitro, porque sería una burla.

Óscar Mejía, insisten en hacerlo árbitro, si tiene que ir al VAR para sancionar un penalti cuando un jugador recibe una patada en la cabeza qué está viendo o dónde andaba, cómo es posible que no vea este tipo de faltas, el penalti que sanciona a Corona no existe, Corona tiene ambas manos en el piso, el jugador de San Luis su pie también, ojalá y nos expliquen qué falta sancionó, porque veo imposible sancione una zancadilla en estas condiciones, recordar que tocar no es falta y si fue tan estricto en esta acción por qué no repitió el penalti, ya que Corona se adelante de forma exagerada.

Jorge A. Pérez amonesta a García, de Pumas, en el minuto 14, pero luego le da un pisotón a Pizarro y ya no se atrevió a mostrarle la segunda amarilla, muy gallón gritándole a los novatos, pero muy blandito con Gignac y Dinenno, le protestaron, le gritaron y no hizo nada.

Ni mezclando en una licuadora a Fernando Hernández y Adonai Escobedo sacarían un buen árbitro, no hay forma de mejorarlos, en cuanto el partido crece ellos se pierden, y cometen error tras error, me parece que Hernández es rescatable, pero si no trabajan en forma personal con él, no va a mejorar ni dándole partido cada jornada.

Marco A. Ortiz, tiene muchas cualidades para llegar a ser el mejor árbitro de México y pelearle esa distinción a César Ramos, pero si en un partido le cometen seis faltas a Sambueza y no se da cuenta, está perdido y como siempre pasa al jugador que le pegan termina amonestado, de por si la Comisión te trae a pan y agua y con estas cosas menos lo designarán.

César Ramos empezó el partido como el mejor de México y lo terminó con Jorge Gasso, amonesta muy mal a Padilla, amonesta a Cabral por protestar, pero este le mete unos gritos y le manotea y no lo expulsa, el gol con el que gana Pachuca viene precedido de una clara falta sobre Rocha que no sancionó.

Femenil

Cómo dejar fuera lo que sucedió en el Chivas vs Necaxa, donde la árbitra Francia González otorga un gol por estar de espaldas a la jugada y la jugadora de Necaxa reanuda en un tiro libre jugando dos veces el balón, gracias a las protestas de las jugadoras de Chivas y a su asistente corrigió, pero es un error imperdonable.