a-santander-le-buscan-juegos-para-meterlo-a-la-final

Que pena que a Santander le tengan que buscar partidos decididos para poderlo meter a la Final, lo malo es que no contaban que ni con estos puede, un árbitro limitado y escaso de recursos arbitrales que necesita de apoyo externo para que lo metan a la Final.

Inventa faltas y la jugada de Vegas sobre Guzmán es expulsión, estando de frente no la sancionó y el VAR creó que no hubo porque no lo llamaron, le perdonaron lo que hizo en Puebla vs Chivas, pero no le alcanza para estar en la Final.

Lo de Almada, increíble, lo dejan hacer lo que quiere, les gritó, protestó, manoteó y no hicieron nada.

