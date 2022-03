Cantante Guerrero hace lo que quiere en León

El arbitraje de Guerrero no influye en el marcador del partido, pero arbitra como quiere y hace lo que quiere.

Se cometieron 29 faltas y no amonestó a nadie a pesar de existir faltas que lo ameritan.

Quiñones cometió cuatro faltas y no lo amonestó, faltas muy claras no las sanciona, por lo que le protestan y se hace el que no oye, ojalá y nos mostrara cosas más interesantes. Este tipo de arbitrajes son obsoletos y de baja calidad.

