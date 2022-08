César Ramos, hasta la Final pese a estar lejos de su nivel

Pase lo que pase, arbitre bien o mal, sancione penales o no, César Ramos va a pitar todo el torneo hasta llegar a la Final, así esta el plan.

En este partido que no exigió mucho no sancionó un claro penal cuando cargan por la espalda a Preciado. No lo quiso hacer para no involucrarse en el marcador como ya se le está haciendo costumbre, que lástima que dejó de ser el mejor de México, ojalá y en el Mundial le vaya muy bien.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: A UN PARTIDO DE IGUALAR SU PEOR INICIO DE TORNEO EN CINCO AÑOS