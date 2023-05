Llegadas las liguillas en todas las categorías, surge un descontento total por parte de los árbitros por la forma en que la Comisión de Arbitraje está haciendo las designaciones en cada categoría. No se designa a los mejores, pero sí a los más allegados, familiares, amigos y los que pertenecen al grupo de Archundia.

Empezaremos con la Tercera División. De qué sirve que los jóvenes hagan un gran esfuerzo durante la larga temporada si al final Santander dirigirá el Campeón de Campeones. Están acabando con la motivación y la competencia sana. Cómo no van a estar molestos si les arrebatan un partido por el cual lucharon todo el torneo. El esfuerzo se fue a la basura, pero más me sorprende que Santander haya aceptado esta designación. Bueno, lo que hace el dinero. Qué poco compañero.

EN LA FEMENIL

También hay algo muy parecido. Los amigos de Lixy Enríquez y Benito Archundia fueron los beneficiados, ya que durante todo el torneo las árbitras fueron despojadas de los partidos más importantes, por lo que surgió una fuerte molestia de las chicas. Fue tan grande la presión que recibieron este flamante par, que ahora sí designaron a las árbitras en la Liguilla.

En Expansión, cómo designar a Antonio López, ahijado de Benito Archundia al Campeón de Campeones, después de la Semifinal entre Celaya vs Morelia, destrozó el partido, terminó en bronca y finalizó perdido. Benito tiene que justificar el próximo debut de este muchacho en el siguiente campeonato en Liga MX: a cuidar a la familia.

EN LIGA MX

Hay dos casos que también llaman la atención, sobre todo en los asistentes y árbitros FIFA. Leonardo Castillo, un asistente con once designaciones en el torneo, ahora tiene acceso a la Final; novato en su primer año como FIFA y despojan a la mejor asistente del país y mundialista: Karen Díaz, quien logró mejores trabajos que muchos otros, y siendo una de las mejores del torneo, junto con Morín, no fue designada a las finales, derecho que se ganó durante todo el torneo. Mucho cuidado con el tema de discriminación. Ya lo hicieron con Femenil y ahora en Liga MX. El otro tema es el caso de los árbitros FIFA: teniendo seis más que no participaron en la Final, prefieren meter a Óscar Macías de cuarto árbitro en la Final, después del desastroso partido Monterrey vs Santos, o bien al novato Guillermo Pacheco de VAR, sin la experiencia necesaria, pero es de los protegidos. Hay que darle partidos para que aprenda.

POR ÚLTIMO

Desearle mucha suerte a César Ramos y en su regreso después de tres años a las Finales. Su nivel lo había alejado y ante la ausencia de Ortiz y Adonai Escobedo tiene la gran oportunidad. No será nada fácil, el trabajo de Guerrero no fue el adecuado y hay que tomar las debidas precauciones, sobre todo en la violencia y control del partido. Mucho éxito.

