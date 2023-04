El arbitraje está en plena caída libre

A dos semanas de que termine el torneo regular, en lugar de mejorar está empeorando; arbitrajes de muy baja calidad que están influyendo en el marcador.

Se han vuelto dependientes del VAR y nadie quiere hacerse responsable en la cancha, todo quieren que les resuelvan, penaltis y expulsiones, el VAR tiene que avisar a pesar de que los árbitros están de frente a la jugada, la conducción es de baja calidad y lo más lamentable: ya perdieron la credibilidad.

El paquete le quedó muy grande a Benito Archundia, quien de plano no hace nada por mejorar. El tema de Fernando Hernández lo rebasó y mejor cedió a la Disciplinaria su sanción.

El arbitraje ya también fue rebasado por la exigencia del futbol que se juega y los intereses del mismo, pero eso es lo que hay y lo que se merecen por poner a dos personas que no les interesa trabajar para mejorar, sino sólo el beneficio económico, ¿o no?, señor Osses y Benito.

La estructura del arbitraje está quebrada, sin un proyecto sólido para cambiar la imagen y el nivel arbitral, la instrucción y capacitación no existen, así cómo van a mejorar, lo mejor que tenía el arbitraje era el Femenil y ya lo están hundiendo, despojando a las chicas de partidos importantes para designar a los amigos de los comisionados.

Hay errores vergonzosos, pero afortunadamente son de los árbitros y no de las árbitras que hacen un gran esfuerzo, porque tampoco tienen a alguien que las instruya y las capacite.

Gran trabajo de las mujeres por mejorar cuando están en total abandono, y eso que no hablamos de la Segunda y Tercera División o de las delegaciones en el interior de la República, donde existe un completo desorden, una muestra es el zafarrancho en la delegación de Guadalajara, pueblo sin ley.

LA JORNADA

Es importante que alguien hable con César Ramos, Fernandp Guerrero y Marco A. Ortiz, tendrían que ser los líderes del arbitraje nacional, pero no quieren; César Ramos es un soberbio y menosprecia a la Liga MX, parece que está en una pasarela de modas, qué desagradable actitud, se pavonea y camina como si no lo mereciera la Liga, su nivel muy bajo como fueron los tres años antes de irse al Mundial.

Fernando Guerrero goza de la buena camaradería con los jugadores y a todos los abraza y los nalguea, pero qué peligroso es cuando arbitra, todo se acomoda y trata de quedar bien con todo mundo, los que no conocen de arbitraje creen que es de los mejores, pero no saben de lo que él es capaz en la cancha.

Mucho cuidado, es de alto peligro, Marco Antonio Ortiz, con todo para ser el mejor de México y qué decepción nos estamos llevando, me gustó lo de Rogelio Funes Mori, pero la patada en la cara al portero de Monterrey y el penal a favor de Santos terrorífico, qué lástima que cambió el gran estilo y el nivel que tenía antes de la llegada de Benito a la Comisión de Arbitraje.

Luis Enrique Santander, imposible mejorar, rengueó todo el partido y dirigió a control remoto, imposible no ver el penal que sancionó cuando está de frente a la jugada, consentido de Osses y por los compromisos que hay entre ellos y pago de favores no le falta su designación, aunque no ande bien físicamente.

Diego Montaño, desde que se fue Gasso no había visto un árbitro tan malo que portara el gafete de FIFA, dos veces al VAR, tiene serios problemas en la calificación de faltas, por eso sanciona el penal sobre Huerta inexistente, la falta de Meneses imposible no verla, pero lo tiene que ayudar el VAR. Que alguien nos explique en la Comisión de Árbitros cuál es el motivo o qué le ven para designarlo.

Víctor Cáceres, después de aquel catastrófico Pumas vs Pachuca, lo designan como si fuera la octava maravilla del mundo en el arbitraje, en el León vs Chivas no ve un claro penal, lanzan de todo a la cancha y no hace nada, en expulsiones mejor se voltea para no involucrarse y hay que darle una clase de alto nivel de técnica arbitral, no sabe correr y mucho menos ubicarse en cancha.

Adonai Escobedo nada más dos penales no sancionó a favor de Necaxa, resaltó su gran esfuerzo físico pero qué mal arbitraje, sobre todo para el Necaxa que fue seriamente afectado.

