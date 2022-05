El trabajo de MA Ortiz lo debería llevar a la Final

El trabajo de Marcó A. Ortiz en el Atlas vs Tigres no influye en el marcador del partido, pero las situaciones reglamentarias sobre todo las amonestaciones no se las puede guardar .

El penalti es bien sancionado, pero le faltó la tarjeta amarilla a Nahuel. En el gol del Atlas tiene que amonestar a Luis Reyes por el festejo tal y como está en la regla de juego; sé que su instructor les dijo que no amonestaran en festejos, pero ninguna instrucción puede estar por encima de las reglas de juego. Nuevamente Coca salió de su área técnica e ingreso al terreno de juego, otra vez sin sanción disciplinaria. En general buen trabajo que independiente como salgan los demás, lo podría colocar en la Final; lo malo es que se designa por compromisos y favores, la calidad en los trabajos no les interesa a los comisionados.

