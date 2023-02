En ruleta o en tómbola

Pareciera que es así como elaboraron las designaciones de los silbantes para cada jornada, pues sólo así entendemos varias incongruencias, destacando la de dejar como VAR al tan elogiado y adulado MUNDIALISTA César Ramos, y prefieren repetir a Edgar Morales y Guillermo Pacheco, demostrando una falta de respeto total al mundialista.

Siguiendo con las atrocidades, pero ahora de REGLAS DE JUEGO, considero que los federativos deberían CONMINAR a sus silbantes a que conduzcan los partidos con una buena interpretación y aplicación de reglas, y no mandarlos a que anden cazando jugadores para que le den celeridad a los partidos, tanto en saque de meta como de banda, por favor esto no está contemplado en las reglas de juego o que nos digan en qué parte de la regla especifica lo de los

15 y 20 segundos para realizar dichos saques y sean merecedores de una tarjeta amarilla, ellos solitos se echan la soga al cuello. ¿De cuál fumaron para obligar a los árbitros a que apliquen esta disposición de la comisión?

LA JORNADA

Seguimos viendo arbitrajes con serios problemas en la calificación de faltas, por lo que el VAR ha tenido que entrarle a rescatarlos. Por ejemplo, en el partido América vs Necaxa, el silbante Ismael López estando de frente a la jugada expulsó erróneamente a Oliveros, una jugada totalmente limpia; ojalá y alguien le pueda exigir a este árbitro que se esfuerce en la parte física, es muy trotón y flojo, ya que sólo corre en medio de la cancha, novato y con esas actitudes de soberbio no llegará muy lejos.

En el caso de Marco A. Ortiz, me da mucha tristeza que haya cambiado su estilo desde que le dijeron que estará en el siguiente proceso mundialista, ahora arbitra para quedar bien con la Comisión de Árbitros, permitiendo que lo insulten, que le griten en su cara, Corona lo hizo pedazos durante el partido y lo expulsó cuando finalizó, eso pasa cuando le prometen a un árbitro que no va a descansar en todo el torneo Y ESTARÁ EN EL PROCESO MUNDIALISTA.

Fernando Hernández, uffff, uffff y recontra ufffff, qué arbitraje tan malo, lo peor que ni de VAR levanta para que lo dejaran permanentemente ahí, es un riesgo muy grande designarlo, se la pasa preguntando a sus compañeros todo el partido qué hacer por medio de la diadema, no expulsa, amonesta a solicitud de los jugadores, reglamentariamente perdido, yo le recomendaría que regresara a su antiguo trabajo,

Jesús López, en Querétaro vs León, queda demostrado que aún no está bien preparado para Liga MX, sancionó 32 faltas de las cuales 20 fueron de León que no logró controlar por su falta de recursos arbitrales y control del partido, no lo manden a la guerra sin fusil ni arriesguen un partido, no sean gachos.

Óscar Mejía, primero hay que decirle que está pasado de peso y no sé si anda lesionado, porque no corre y renguea por momentos en el partido, imagen de árbitro es lo que menos tiene, sin claridad para conducir un partido, ya se le pasó el tren, mejor aprovechen las designaciones con otros jóvenes que puedan lograr mejores metas que Óscar que sólo está por el dinero.

Por último, no puedo dejar fuera el descuido que existe en EXPANSIÓN y LIGA MX FEMENIL, muchas quejas y errores arbitrales: Venados severamente perjudicado, por lo que ya mandó su queja a la Comisión de Árbitros, lo de Atlante vs Mineros una vergüenza, los jugadores tienen que corregir al árbitro Vicente Reynoso para no expulsar, y lo que pasó en Femenil con Santos vs América donde Jaime Montes y Yudilia Briones acabaron con el América, un abandono total en estas categorías.

