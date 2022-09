Guerra interna en la Comisión de Árbitros

Mientras exista división de grupos, lucha de poder y deslealtad en la Comisión de Árbitros, la situación del arbitraje no va a cambiar.

Hay un grupo que desea que Armando no continúe para seguir haciendo de las suyas, por lo que Benito debe hacer cambios radicales.

Hay que rodearse con gente preparada y de jerarquía (no compadres) que te ayuden a mejorar, porque el inicio como presidente es bastante malito; si no se arma de valor y hace un recorte de comisionados y árbitros, está en el camino perfecto para fracasar como lo hizo Arturo Brizio.

AL MUNDIAL

Grata noticia el que las chicas sigan teniendo éxito a nivel internacional, Katia García, Mayte Chávez, la árbitra asistente más exitosa de México y que por berrinche de la comisionada, Quetzalli Alvarado, la ha bloqueado para no estar en la Liga MX.

Así se las gastan estas gentes para perjudicar la carrera de las silbantes, y la otra asistente, Enedina Caudillo, estarán en el Mundial Sub-17 de la FIFA, mucho éxito para las tres.

NOS PODRÁN EXPLICAR

Que lastima que el VAR no ha sido la herramienta que esperábamos que al funcionar correctamente traería mejoría al arbitraje.

Lamentablemente, es todo lo contrario porque ha vuelto a los árbitros más malos y tan caro que salió el juguetito, ojalá y el encargado de la capacitación, Miguel Ángel Chacón, con brillante y exitosa carrera en el arbitraje, nos explique por qué su instrucción de dicho sistema no ha dado resultado y cada día empeora la aplicación.

LA JORNADA

Sólo pude ver 12 minutos a Santander, es muy difícil aguantarlo 90 minutos porque es como ver una película de terror, cuando no se atrevió a expulsar a Dinenno le cambié de canal, de verdad no pude más.

También Quintero en San Luis vs Xolos, me gustaría saber que sentiría si recibe una patada como la de Chávez y solo amonestarán al que se la dio, no puedo creer que estando tan cerca de la acción solo haya amonestado y como ya se está haciendo costumbre en este árbitro, el VAR lo sacó de la barranca, pintaba para más, pero será del montón si no cambia el rumbo de su carrera.

El llamado 'curro', Fernando Hernández, no da una, que tristeza ver cómo le gritan los jugadores, le manotean y no hay respuesta alguna, perdió la dignidad por arbitrar o tener designación, aunque sea de VAR para que no falta el ingreso, ya son muy descarados y la Liga MX merece mejores arbitrajes, no estos de barrio.

Lo de Diego Montaño ya es alarmante, la jornada pasada expulso a Dani Alves injustamente rompiendo el protocolo del VAR y las reglas de juego, no existió falta en la jugada, pero inexplicablemente lo amonestó, después de esto lo premiaron con el América vs Tigres, pero que creen, nuevamente repitió la dosis, es constante y perseverante.

Cada semana comete el mismo error, en la acción de Zendejas sobre Pizarro no sabía ni que hacer, estaba perdido, se le fueron encima los jugadores de Tigres por lo que se vio obligado a ir al VAR, en mi opinión es una jugada totalmente accidental que ni falta existe, pero ojalá alguien nos explique reglamentariamente por qué amonestó a Zendejas.

Entrando a la recta final del torneo y el arbitraje no mejora, no se ha visto la mano de Benito en estas 12 Jornadas, por lo que esperemos que de aquí al final del torneo mejore, muchos árbitros, pero pocos efectivos.

