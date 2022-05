los-partidos-de-ida

San Luis vs Pachuca

Oscar Mejía, ojala y alguien nos explique que parámetros tomaron para designarlo en liguilla, lleva 11 torneos en Liga MX y nunca había arbitrado en esta fase, quien lo instruyo para que pasara tanto tiempo sin lograr estar en Liguilla, no es un árbitro confiable, carece de personalidad y carácter por lo que en sus partidos siempre hay problemas, en dos ocasiones lo llamo el VAR para corregir y no les hizo caso y perdió la oportunidad de reivindicarse, el penal sobre Murillo inexistente, venia muy lejos de la jugada y la califico muy mal, la acción del minuto 29 de Kevin Álvarez es de expulsión y ni revisando la jugada en el VAR tomo la decisión acertada, el mismo jugador en el min. 51 sujeta nuevamente a Murillo cortando la jugada y nuevamente no le pone valor para expulsarlo, para acabar con este jugador que en dos ocasiones le perdonaron la expulsión da el pase para el segundo gol de Pachuca, sigo sin encontrar la razón para su designación, pero la comisión de árbitros está en deuda con el porque le prometieron el gafete de FIFA y no se lo pudieron dar, así es que a pagar cuentas pendientes con designaciones.

Puebla vs América

A Santander lo quieren meter forzosamente a la Final de IDA, pero creo que no podrán por su bajo nivel, entiendo que es muy difícil para Santander por su ubicación ver el pisotón de Gularte sobre Viñas, pero dónde está el VAR, una jugada revisable que tenía que terminar en penal y expulsión pero nadie vio nada, la jugada de Parra en el minuto 32 es otra acción de expulsión, pero muy en su estilo sin carácter y personalidad solo amonesto, la conducción es muy pobre, increíble que con tantos años en el arbitraje no sabe ubicarse en el terreno de juego, da vergüenza ver cómo los jugadores de ambos equipos le protestan la misma jugada, que pena que perdió credibilidad o tal vez nunca la tuvo.

Cruz Azul vs Tigres

Fernando Hernández mejor conocido como el curro, wuau de verdad está en la terna de árbitros que pueden ir al Mundial, esta es la exhibición más clara de cómo un árbitro no tiene la calidad, inteligencia, carácter y personalidad para dirigir un partido de alto riesgo, le dieron una final y creo que nunca más dirigirá otra, otro que no sabe ubicarse en la cancha, no tiene lectura de partido por eso estorba y le pega el balón, estando de frente a la jugada no califico correctamente la magnitud de la patada de López por lo que solo amonesto, el VAR como es costumbre en los partidos del Curro tuvo que rescatarlo y revisando la jugada expulso, lo que no entendí, si el partido le da la oportunidad de recuperar un poco de credibilidad no toma la decisión correcta en la jugada de Tabo sobre Vigon, se necesita que exista sangre para expulsar, es una copia de la expulsión de López pero aquí no expulso, se le fueron encima 8 jugadores de Tigres y no hizo nada, se comió los gritos y protestas, misma jugada diferente criterio, Antuna le hizo corte de Manga y no lo expulso, pero la comisión tan generosa y dadivosa lo designa al partido de Vuelta entre Atlas Vs Chivas, uuuufffffff que miedo, mucho partido para Fernando.

Chivas vs Atlas

El mejor de los de IDA, Jorge A. Pérez no se enojó y realizo un buen trabajo, seguramente lo veremos en semifinales, la conducción de muy buen nivel y se dio el lujo de no mostrar un par de tarjetas porque el partido estaba fluido y controlado, no tuvo un buen torneo, pero ante el bajo nivel que muestran otros hay que aprovechar que dirigió muy bien. Felicidades.

América vs Puebla designaron al Cantante a quien quieren sacar de las finales, Pachuca vs San Luis Marco A. Ortiz y cierra Cesarin Ramos en el Tigres Vs Cruz Azul, ojalá y haga un buen trabajo porque pasa por el peor momento de su carrera, ya le prometieron la gran Final, pero primero hay que demostrar que se la merece.

