Óscar Macías y el VAR, inoperantes en el León vs América

Por arbitrajes de este tipo impidieron que Óscar Macías se consolidara y sólo fuera del montón, un miedo terrible para expulsar y comprometerse, el VAR inoperante.

El bajo nivel en la calificación de faltas lo hace mostrar erróneamente sus tarjetas, amonesta Aquino muy mal y no expulsa a Valdez, ya por favor no pierdan el tiempo no aporta y transpira inseguridad.

La acción de Rodríguez es roja y no la vio, es la misma que Valdez y ahora si revisa en el VAR y si expulsa.

