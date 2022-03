otros-datos

En la última conferencia virtual del presidente de la Comisión de Árbitros, mencionó que el 25 por ciento de la platilla de árbitros de la Liga MX son debutantes, lo cual no deja de sorprender, ya que en el actual torneo sólo han usado 19 silbantes de los cuales únicamente han debutado a dos: Ismael R. López en la Jornada 4 y el otro es Jorge A. Camacho en la Jornada 5 y no han vuelto a dirigir.

Por lo tanto, esos dos árbitros no son el porcentaje que nos presumió el presidente, ya que el tercer debutante Jesús R. López está designado en la incompleta Jornada 9 para Tijuana vs Atlético de San Luis y no se ha concertado, en consecuencia, los números le fallaron o los que le llevan las estadísticas no hacen bien su trabajo.

Ahora bien, esta administración debutó también a Ulises Rangel en el Clausura 2019, Juan A. Esquivel y Víctor Cáceres en el Clausura 2020, a Édgar Morales y Bryan Morales en el Guardianes 2021 y a Daniel Quintero y Guillermo Pacheco en el Apertura 2021, pero hay que recordar que aquí le llegó la 'brillante' idea de descender a Rangel y Esquivel, quienes ahora participan en Liga de Expansión.

También mencionó que de los arriba mencionados llegan con un currículum de partidos bastante respetable. ¿Será que contabiliza desde que arbitraban en el amateur porque las cuentas no checan?

Según el presidente Quintero tiene 111 juegos y lo debutó con tan sólo 26 en Expansión, Guillermo Pacheco con 168 partidos cuando solamente tuvo en Expansión 45, pero lo más sorpresivo es que de Israel López tiene 184 partidos cuando en Expansión, en cinco torneos sólo dirigió 33 partidos (aproximadamente seis juegos por torneo) misma cantidad Jorge A. Camacho en tres torneos.

Otro dato de consideración es el del tercer debutante Jesús R López, con 170 juegos, pero con sólo 32 en siete torneos en Expansión (aproximadamente cuatro juegos por torneo). Que barato está debutar, por llegar muy verdes a Liga MX.

Siguiendo con los números que reflejan el trabajo del área técnica, no deja de sorprendernos que después de 15 tornes en Liga MX se percatan que Eduardo Galván ya no les sirve para conducir partidos en dicha categoría, ya que en este torneo sólo lo han usado de VAR y AVAR, pobres equipos que tuvieron que soportar su bajo nivel durante siete años y medio.

CON TODOS LOS DATOS ANTERIORES

Podemos deducir que la crisis por la que atraviesa el arbitraje mexicano es por la metodología y el seguimiento que impera en el área técnica no es la adecuada, o que el material humano no ha sido bien seleccionado en estos cinco años que cumplirá Arturo Brizio al frente del arbitraje.

CANDIDATOS

Qué triste ver que en los 12 partidos de la última jornada de eliminatoria, la Concacaf sólo utilizó a dos árbitros mexicanos, Fernando Guerrero, en el Canadá vs Jamaica, y Fernando Hernández, en el Jamaica vs El Salvador, dejando fuera a César Ramos, quien se supone es el indicado para estar en la Copa del Mundo.

¿Será que la Confederación nos saldrá con alguna sorpresa y cambie de opinión con respecto a César? En fin, hay que esperar para ver quién es el designado, por lo tanto sólo queda entre Guerrero y Ramos la pelea por el Mundial.

SIGUEN LAS QUEJAS

Sin mejorar en la Liga de Expansión. Ahora le tocó al Atlante, lamentablemente el primer gol de Tepatitlán es un fuera de juego enorme que se le escapó al asistente Édgar González, INCREÍBLE QUE ESTE TIPO DE ACCIONES QUE SON MUY CLARAS ESTÉN FALLANDO Y REPERCUTAN EN EL MARCADOR, hace falta mucha preparación en esta categoría.

CITA

Me informaron que la primera semana de abril estarán citados los árbitros para trabajo en aula y cancha, silbantes de Liga MX y VAR. Si hubo Fecha FIFA y tuvieron dos semanas para aprovechar, pero prefieren llamarlos cuando el torneo está en progreso, seguramente algunos comisionados no desaprovecharon estas vacaciones y no quisieron trabajar, esperemos que este trabajo a realizar sirva para mejorar, ya que la última jornada fue de lo peor del torneo.

