Liga MX dio a conocer los partidos que tuvieron más audiencia en TV; Toluca vs Juárez superó al Clásico Nacional

El Apertura 2025 de la Liga MX dejó cifras que Mikel Arriola no dudó en calificar como motivo de orgullo. El alto comisionado del futbol mexicano y presidente del organismo compartió en redes sociales distintos indicadores que reflejan un crecimiento tanto en lo deportivo como en el interés del público, destacando récords de goles, avances en la Regla de Menores y un aumento significativo en la audiencia del torneo.

Uno de los datos más relevantes fue la producción ofensiva del campeonato. De acuerdo con Arriola, el segundo semestre de 2025 cerró con un total de 507 goles, lo que representó un incremento del 9 por ciento respecto al primer torneo del año. Esta cifra estableció un nuevo récord en la Liga MX y arrojó un promedio cercano a los tres goles por partido, consolidando al Apertura 2025 como un certamen dinámico y atractivo.

Imágenes del Clásico Nacional | MEXSPORT

La respuesta de la afición en las tribunas también fue positiva. La asistencia total a los estadios alcanzó los 3.4 millones de espectadores, un aumento del 5 por ciento en comparación con el mismo torneo del año anterior. En la misma línea, la asistencia promedio creció un 5.3 por ciento, superando los 22 mil aficionados por encuentro a lo largo del campeonato.

En cuanto al desarrollo de talento joven, la Regla de Menores volvió a ser uno de los ejes centrales del torneo. Un total de 98 jugadores cumplieron con este criterio, acumulando en promedio 345 minutos de participación cada uno. Para la dirigencia de la Liga MX, estos números refuerzan el objetivo de dar mayor exposición y continuidad a futbolistas en proceso de formación.

Imágenes del Toluca vs Rayados | MEXSPORT

El impacto del Apertura 2025 también se reflejó en la pantalla. Según los datos difundidos por Arriola, la audiencia del torneo registró una mejora del 11 por ciento en comparación con el Clausura 2025, confirmando una tendencia al alza en el consumo del futbol mexicano tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

Llamó la atención que, dentro de los cinco partidos más vistos del certamen, únicamente uno correspondió a la fase regular. Se trató del América vs Chivas de la Jornada 8, que ocupó el quinto lugar en el ranking de audiencia. Los otros cuatro encuentros pertenecieron a la Liguilla, aunque ninguno de ellos fue la Final de ida o vuelta entre Toluca y Tigres.

Imágenes del Tigres vs Cruz Azul | MEXSPORT

En este listado sobresale la presencia recurrente de Chivas y Cruz Azul, ambos involucrados en dos de los cinco partidos con mayor audiencia del torneo. América, por su parte, apareció solamente en uno, mientras que destacó de manera particular el duelo entre Toluca y FC Juárez en los Cuartos de Final, que se colocó como el tercer juego más visto del Apertura 2025.

El partido con mayor audiencia fue la semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey, con 7 millones de espectadores, seguido por el Tigres vs Cruz Azul, también en semifinales, con 6.91 millones. Completaron el listado el Toluca vs FC Juárez de Cuartos de Final con 6.02 millones, el Cruz Azul vs Chivas con 5.42 millones y el América vs Chivas con 5.28 millones, cifras que refuerzan la percepción de un torneo exitoso en múltiples frentes.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.