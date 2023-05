perdieron-la-dignidad

Si bien el trabajo de Cesar Ramos no influye en el marcador ni el el rumbo del partido, los árbitros han perdido toda dignidad, increíble que el asistente CHRISTIAN KIABEK haya permitido que en dos ocasiones Quiñónez le dijo “Hijo de Puta” y no se atrevió a reportarlo, la toma es más que evidente pero ya no hay dignidad. Cómo hubiera cambiado el partido si expulsan a Quiñones desde el min. 26.

Quiñónez terminó el partido gracias a que no fue reportado, unos minutos después fue amonestado por patear el balón directo a la banca de Chivas, resaltar el trabajo del otro asistente Marco Antonio Bisguerra que le señaló el penal a Cesar porque no lo vio.

Los tiempos extras con un detalle ya que en la expulsión de Córdova si le cometen falta ya que lo sujetan del brazo y lo derriban, lamentablemente no lo ve Cesar y lo expulsa injustamente.