Después de ver los dos partidos de la Gran Final y la actuación de los silbantes, llegué a la conclusión de que a los árbitros y comisionados no les interesa mejorar, se han convertido en cuida chambas, ya los rebasó el interés económico, dejando a un lado el ser figuras, estrellas del arbitraje. En ambos partidos no dejaron buena imagen del arbitraje nacional, acomodándose las jugadas, no expulsando y permitiendo que los insulten; prefieren ser exhibidos, que hacerse respetar, no hay dignidad, les vale mother todo, mientras su ingreso semanal y mensual no sea afectado.

¿Los comisionados se estarán dando cuenta a dónde están llevando el arbitraje?, Benito estará feliz, claro, ese era su estilo, pero por la gran cantidad de quejas que hay semanalmente por los malos arbitrajes en todas las categorías, ¿estarán tranquilos, o serán tan sinvergüenzas de decir que todo está bien?, ¿podrán dormir a gusto?, ¿no les remorderá la conciencia de ver la clase de arbitraje que están creando y que van a dejar?, pasarán a la historia como una de las peores administraciones que ha tenido el arbitraje, estoy seguro.

LOS PARTIDOS

En la de Ida estuvo el 'Cantante', no me sorprende la forma en que dirigió el partido, así ha sido siempre y es notorio que no planeó el juego, pensó que con la amonestación a Briseño y Aquino lo controlaría y fue todo lo contrario: tarjetas que no sirvieron de nada ni tuvieron un respaldo reglamentario, la forma en que le gritó Gignac en su cara, lo exhibió, el partido se le escapó de las manos y la violencia se hizo presente, Gorriarán, Mayorga y Córdova tenían que ser expulsados y no hizo nada, seguramente al VAR les dijo que no lo llamaran, porque no revisó ninguna, quiere ir al Mundial como silbante central, ¡así va a ser imposible!

César Ramos, primero quiero hablar del brillante trabajo de su asistente Bisguerra, que sancionó un fuera de juego muy complicado a Nicolás Ibáñez, y apoyar a César en el penalti porque no lo había visto, no así Kiabek, que seguramente le encanta que lo insulten, venía de malas actuaciones en Liguilla y aun así lo metieron a la Final.

Quiñones en dos ocasiones le dijo en su cara "Hijo de p…" y no hizo nada, qué indigno de portar el uniforme de árbitro, pero esos son los árbitros que Benito quiere, tal como él era, pero sigan dejando fuera a los mundialistas. Qué pena que por cuestiones personales no designaron a Morín y Karen, que por mucho son mejores que Kiabek; Quiñones jugó gratis desde el 26' y su equipo quedó Campeón. César se equivocó en la expulsión de Córdova, ya que lo jalan del brazo y lo derriban, falta que no sancionó y luego lo expulsó, el penalti se lo dijeron, así que mucho trabajo no tuvo, nada sobresaliente.

EN EXPANSIÓN

Benito designó a su ahijado Antonio López al Campeón de Campeones, ¡qué cosa tan espantosa!, y su padrino lo quiere debutar el torneo que vienen en Liga MX, hablar de todos los errores que tuvo me llevaría mi columna completa, lo cierto es que no tiene nada para ser árbitro en la siguiente categoría. Instrúyanlo, métanlo a un curso de principiantes, porque le hace mucho daño al arbitraje mexicano, lo malo para los demás, es que tiene el apoyo del 'Panino' y cuidado que alguien opine algo del ahijado, porque se lo lleva pifas.

FEMENIL

Gran error de incorporar el VAR en la pasada Liguilla, esto lleva mucha preparación y como no la tuvieron, ahí están los errores presentes en los partidos, a pesar de que designaron en el cuchitril a los árbitros de la Liga MX, esto ha sido todo un fracaso y más cuando ponen por ejemplo a Edgar Morales y Guillermo Pacheco, por nombrar algunos otros nazarenos.

Se cierra la temporada de la Liga MX con dos arbitrajes que son el resultado de lo que vimos en el torneo, hace falta mucha preparación, capacitación e instrucción en todas las categorías, ya un año de que Benito llegó a la Comisión, y si bien anda diciendo que le dejaron una porquería de arbitraje, no ha hecho absolutamente nada por limpiarlo, lo está dejando igual o peor.

