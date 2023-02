La Comisión de Arbitraje se la ha pasado cacareando y presumiendo su nueva tecnología con la que están trabajando en el fuera de juego, sistema que, en mi opinión, resultó todo un fracaso.

En torneos pasados no se tardaban tanto en decidir un fuera de juego que no es nada complicado, ahora tardan hasta 5 minutos, lo que me parece muy exagerado y nada benéfico, cortan el ritmo del juego y los jugadores aprovechan el receso para protestar a los árbitros, situaciones que bien se podrían evitar si capacitaran mejor a los que operan el VAR, y si la selección del personal fuera de mayor nivel, porque díganme si los señores Salvador Pérez Villalobos y Mario Terrazas, que son árbitros de Expansión, cumplen con el requisito que solicita el protocolo del VAR, que exige que la gente que lo opera debe tener la misma jerarquía que los que van al centro.

LA JORNADA

Terrible decepción nos estamos llevando con el bajo nivel que muestra el silbante Marco Antonio Ortiz, quiere quedar bien con la Comisión desde que le dijeron que estará en el siguiente proceso mundialista y hace lo que le dicen, olvidándose de arbitrar el juego: prepotente, sale a la caza de jugadores y cuerpos técnicos para amonestar y expulsar, retador y soberbio, su trabajo en el Necaxa vs Querétaro dio pena, no sanciona un penalti de Miguel Barbieri, no expulsa a Silvera y expulsa mal a Heriberto Jurado en el juego.

Tigres vs Guadalajara. Daniel Quintero por enésima vez nos demostró que tiene que regresar a jugar futbol porque no nació para el arbitraje, no tiene carácter, por eso Guido Pizarro lo hizo pedazos todo el partido, le protestó, le gritó y no hizo nada, no amonesta a Gilberto Sepúlveda cuando detiene el libre despeje de Nahuel Guzmán, la patada de Flores es de roja y la dejó en amarilla, a Jesús Orozco lo tenía que expulsar con segunda amarilla por falta sobre Diego Lainez y no lo hizo, creo que se cargó mucho al visitante, pero eso pasa cuando ponen árbitros de la misma localidad que el equipo visitante.

Fósil, así nombraré a Óscar Macías que no aporta nada y que tiene 24 torneos en la Liga MX tirados a la basura. Recientemente perdió el gafete de FIFA y obstruye la oportunidad para algún joven de mayor capacidad, no me explico por qué seguirlo designando, será que le dan partido para que siga en la lista de árbitros de dicha categoría y pueda seguir recibiendo su sueldo mensual al igual que Eduardo Galván, Yair Miranda y Edgar Morales. Lo rescatable de Óscar en todos estos años es que fue el árbitro más sancionado por su bajo nivel arbitral, number one.

Toluca vs San Luis. Vaya que el arbitraje le ha tundido al Atlético San Luis en varias jornadas, en donde una decisión arbitral los ha perjudicado, hay varias qué mencionar como aquella mano de Lichnovski en la Jornada 4 que pudo terminar con la victoria del visitante, otra similar contra Necaxa, que tampoco fue sancionada, agregando lo que pasó también contra el Puebla, vaya que lo han perjudicado.

El primer gol de Toluca es un claro fuera de un juego que no fue sancionado, ya que impide el jugador de Toluca la visibilidad de Marcelo Barovero, dando muestras el asistente y del VAR de la escasa capacidad para sancionar algo que es totalmente reglamentario.

Brian González en el Santos vs Puebla, mejor que dirija el VAR, no hay partido en donde esta herramienta no lo corrija, muy flojo en la cancha, caminando y lejos de la jugada, la acción de Maya es de expulsión, no amonestó a Juan Brunetta por tirarse un clavado dentro del área y da pena la forma en que le gritan y manotean.

Fernando Hernández, 16 minutos, 11 faltas y 6 tarjetas en el Tijuana vs Pachuca. Con tantos años en el arbitraje tiene que desperdiciar un gran número de tarjetas para que le hagan caso, muy chistoso cuando anda detrás de los jugadores de los Tuzos abrazándoles y pidiéndoles que se calmen, que falta de autoridad.

Luis E. Santander, llevaba muy buen trabajo en el Atlas vs América, hasta que vino la jugada de Camilo Vargas cuando golpea con ambos puños la cara de Israel Reyes, penal y expulsión, y no pasó nada.

