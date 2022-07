4T intentará prohibir venta de cerveza en los estadios

EL PRINCIPIO DEL FIN

Se acerca el final de las chelas en los estadios de México. Perdón por no endulzar la entrada, pero estoy en shock con esto, así que empiezo con el Franco más preocupante que he tenido que escribir en muchos meses.

Resulta que la 4T está tratando de prohibir la venta de alcohol en los eventos y espectáculos públicos, y yo que defiendo a capa y espada a mi cabecita de algodón, con esta me está perdiendo ahora sí.

Resulta que en el Senado, la Comisión de Salud, así como en el Congreso de la CDMX, a iniciativa de un par de políticas morenistas, ya se está legislando que se prohíba la venta de cerveza en todo el país en los partidos, no sólo de pambol, sino de cualquier deporte, así como en los conciertos. Me cuentan que hay una preocupación que nace de la Secretaría de Salud por los altos índices de alcoholismo en México.

Me asegura quien le sabe muy bien al tema, que en poco más de un mes que se reanudan las labores legislativas se aprobarán estos cambios a la reglamentación, que parecen no tener freno. Es inminente. ¿Por qué, poooooor quéeeeee nos hacen esto?

¿SOBRECUPO SOLAPADO?

Con el entradón que se registró anoche en CU, a pesar de la lluvia y del trafical que nos tocó para ir a ver la presentación de Dani Alves, me recordó un tema que no te había escrito.

De entrada, ahí va despegando de a poco el promedio de entrada en Liga Meme X tras pandemia, que hoy ya trae 18 mil 200 aficionados por partido en las primeras cuatro jornadas este torneo. Hay que ser muy prácticos para hacer la lectura: cada jornada los regios se encargan de tener al menos una entrada de 40 mil, mientras Gallos mantiene el límite hacia abajo al tener puerta cerrada. El que tiene el peor promedio con tribuna abierta es Pachuca, con siete mil 300 en tres partidos; le siguen Mazatlán, con 10 mil, y Necaxa con 11 mil 100.

Pues entre los números que registra la Liga MX me encontré una inconsistencia en el duelo entre Tijuana y América: la capacidad oficial del Estadio Caliente es de 26 mil 158 aficionados y en el duelo ante las Águilas la cédula del partido ¡reportó entrada de 29 mil 333! Tres mil más de lo permitido, es decir, sobrecupo. Eso sí, en el balance que hace la página de las asistencias le ponen que fue 100 por ciento de ocupación, es decir, nomás los 26 mil 158. ¿Será que el torneo está solapando que se vendan entradas de más? Dejo el tema por acá y seguiré investigando.

PERMISOS EN ORDEN

Por cierto, ya metido en menesteres de la Liga Meme X y sus incongruencias, ayer leí a mi compadre El Fantasma asegurar que Larcamón dirigió en Puebla sin permiso desde diciembre de 2021, cosa que habría explotado al Club de Toby. Sin embargo, al investigar del tema, resulta que el timonel argentino sí tiene el documento renovado en tiempo y forma, incluso me mandaron las copias para certificar que así es (por cuestiones legales no se pueden hacer públicos), pero ya los revisé con estos ojos que se habrán de comer los gusanos algún día. Así que no hay crimen por perseguir.

NO ES TAN GRAVE

Vaya respiro que tuvo el Tata y Doña Fede cuando se enteraron de la valoración de la lesión que sufrió ayer Raúl Jiménez, pues no son los casi dos meses que se especuló al inicio y no va a requerir cirugía. El delantero de los Wolves estará fuera de dos a tres semanas, según el reporte que llegó a las oficinas de Toluca, así que los deja más tranquilos. El cuerpo médico del club inglés se comunicó de inmediato con el Tri y esperan que no llegue a complicarse en absoluto.

Por supuesto que, para no variar, las Viudas de Chicharito empezaron de nuevo a levantar la voz para pedir el regreso de Hernández ante la ‘contingencia’, pero se confirma lo que hemos escrito más de una ocasión en esta columna: Martino no lo tiene considerado para el Mundial y su idea no cambió con la lesión de Raúl. Es más, te la pongo así: está más fácil que Cuauhtémoc vuelva a ser convocado a que Javier juegue con el Tata. ¿Vale?

VISITA DE DOCTOR CORAZÓN

Y para cerrar con Martino, me confirmaron que en las próximas semanas el Tata tiene planeado un viaje por el Viejo Continente, para ver a cada uno de los jugadores por aquellos lares, incluido mi Santi Giménez recién salido rumbo a Países Bajos.

En el caso de Raúl confía que no se agrave su recuperación, y Martino platicará con cada uno de ellos, incluso si no tienen actividad, como sucede con Diego Lainez, quien pasará a otro club en este mercado (Almería y Celta de Vigo tienen una puja para adquirirlo).

La línea a seguir es que la comunicación con cada futbolista y sus familias es fundamental para el cuerpo técnico rumbo a Qatar y así lo desarrollará el entrenador nacional del otro lado del charco en próximas semanas.

