Alan Mozo, vetado del Tri por altercado con Lozano

SU TEMPERAMENTO LO EXCLUYE

La nueva expulsión de Mozo provocó que Pumas se lanzara de nuevo a protestar, con los 40 mil morlacos de sanción que conlleva perder la queja, cosa que creo que sucederá.

Los contrastes de Alan son para caso de estudio: es uno de los mejores laterales derechos de nuestro futbol, por rendimiento, números y percepción de la afición; sin embargo, su temperamento descontrolado, en el que reclama y tiene jugadas subidas de tono cuando no son necesarias, le han frenado el ascenso en su carrera. Y para muestra basta lo que le pasó en Selección.

Resulta que aunque era base del Tri que disputó el pase a Tokio 2020, un día después de ganar el boleto olímpico, el Jimmy Lozano avisó al grupo quienes estaban contemplados para ir a Japón; sin embargo, no incluyó a Mozo.

En cuanto Alan escuchó que no iría a Juegos Olímpicos, se levantó como impulsado por propulsores de cohete espacial y se fue contra Lozano, lo encaró y le recriminó su ausencia.

Poco faltó para llegar a los golpes, aunque sí hubo un empujón. Esto llegó después a oídos del Tata Martino, que para sus pulgas, decidió que mientras estuviera al mando de la Selección Mexicana, Mozo no asistiría por su conducta. Lo vetó pues. Y así se entiende la ausencia de uno de los mejores laterales derechos, todo por su temperamento descontrolado.

VETADO

Qué buen golpe en la mesa de Brizio dio el América a través de Baños, quien protestó la permisividad de los árbitros en nuestra Liga Em Ex, con ejemplos puntuales de jugadas y videos, y aprovechando la victoria ante Santos para que la queja no se confunda con excusa.

Tan solo ver cómo salió Fidalgo, con la boca floreada, por lo que recibió cinco puntos de sutura, es el ejemplo de cómo las malas decisiones de los jueces provocan la escalada de violencia. Ojalá que esto abra los ojos del Ingeniero De Luisa para rescatar del secuestro a una Comisión que cada día se hunde más y más.

PROMOTOR TOMA LAS RIENDAS

Vaya sorpresa que me llevé con los dueños de los Gallos Blancos, pues luego de que causó revuelo que un representante como Greg Taylor y su socio, Manuel Velarde, fueran aceptados como dueños, y justificados por la Liga Em Ex, en aquél entonces con explicación cuatropeada de Enrique Bonilla, ahora resulta que no están más en Querétaro. Así como lo lees.

Me cacaraqueó mi oreja emplumada del Bajío que los dos promotores tuvieron serias diferencias con Gabriel Solares, otro de los que fue nombrado como propietario de los queretanos, y que ya desde hace varias semanas no están más con Gallos, que incluso Velarde ya se regresó a su casa en Cancún, luego de que residía en Querétaro para atender el equipo.

Eso sí, se mantiene el respaldo de Jorgealberto Hank, quien es el ‘aval’ por llamarlo de alguna forma, ante Doña Fede, luego de que le comprara al conjunto de Olegario Vázquez Raña y se lo vendiera a estos personajes.

Pero si pensabas que esto era bueno para limpiar al fin al club queretano de influencias de representantes, piénsalo dos veces, pues ahora arribó para postrar sus garras otro promotor incómodo, especialmente por sus negocios en Toluca: Uriel Pérez, quien ya actúa como directivo de Gallos, a pesar de seguir siendo agente de futbolistas.

De entrada, este representante puso a Cristante en el banquillo de Gallos, pues aunque Hernán tiene ‘oficialmente’ a Alex López como promotor, en realidad le responde a Pérez. Y así, pues hay carta abierta para empezar a mover los hilos de los fichajes en el Querétaro ¿Cómo te quedó el ojo?

OTRO REPRESENTANTE AL CONTROL

Y si creías que no había más ejemplos de dueños dudosos, o con cargos por los que no podrían ser propietarios en nuestro balompié, ahí te va el caso de Celaya.

Alan Achar, el antiguo dueño de los Toros, ya avisó a la afición que se marchaba del equipo; sin embargo, en Doña Fede aún aparece como el responsable.

En la práctica, resulta que ya está operando un personaje que fue representante y movió muchos negocios para la antigua directiva de Tigres encabezada por Miguel Garza: Ronald Baroni, o Ronnie para los compas.

Como no hay claridad de quién es en realidad el propietario del equipo de la Expansión Em Ex, Baroni se asume como dueño, a pesar de que en Doña Fede no está notificado el cambio y no tiene el visto bueno. Así nuestro pambol, a ver cómo le hacen para justificar a esta nueva administración.

CONVENCIENDO A DOÑA LIGA

Y quién ya está haciendo lobbying y relaciones públicas ante la inestabilidad que se generó en el equipo es Víctor Velázquez, jefe del consejo de la Cooperativa Cruz Azul, a quien se le vio después de cortar a Dávila del control de La Máquina y poner a Ordiales, desayunando con Mikel Arriola, mandamás de la Liga Em Ex, para explicarle la situación y refrendar su apoyo al nuevo director deportivo celeste.

Eso sí, me dicen desde el club cementero que lo de Ordiales de nuevo es algo transitorio, es decir, que siguen buscando presidente para que le ayude, pero esta vez alguien que no les quite el reflector. Veamos.

OTRO IRRESPONSABLE

Ya de salida, un tema de denuncia social: resulta que Wilber Rentería, jugador de la UdeG, desde hace tres meses dejó de pagar la manutención de un hijo que tuvo en su paso por Potros UAEM; la pensión mensual es de siete mil pesos. Lo más grave de todo es que la mamá del pequeño falleció el pasado 10 de enero y el chico quedó desamparado con sus abuelos, y aún así, el futbolista de Leones Negros no se hace responsable del acuerdo.

