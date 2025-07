Alborotan el Nido

Ah, pero cómo hay tantos ames desesperados por no tener bombas de fichajes, me preocupa que aún no entiendan: cada ventana es lo mismo, no hay contrataciones mediáticas, sino las necesarias, y el resultado es el mismo, protagonismo y títulos. Tranquis. Aunque, eso sí, hay quien quiere agitar el Nido.

Acaba de arribar uno de los agentes más ruidosos en Coapa, el de Brian Rodríguez, el 'Chino' Lasalvia, quien cada oportunidad siembra rumores para calentarle la cabeza al Rayito de que emigre para que le toque su senda comisión. Pero, mi Franky, no hay nada de nada de ofertas. Ni del Inter de Miami ni nada.

También hay mucho ruido en torno a una posible salida de mi Fidalgo de oro, pero me cuentan que la directiva del Ave está tranquila, pues no hay propuestas por el asturiano en este verano. Claro que hay interés, así ha sido en las recientes ventanas, pero no ha llegado el bueno que se lleve a mi Maguito. Si arribara alguna realmente seria, me contaron que dejarán en Álvaro la decisión final, que sea lo que más quiera y convenga al español, en recompensa y gratitud por estos años maravillosos en el Nido. Pero por ahora, naranjas.

¿LE VALIÓ AL AMÉRICA?

Con pena nos enteramos ayer que falleció un histórico del futbol argentino, que dejó huella en México: Miguel Ángel ‘Zurdo’ López, gran jugador, multicampeón con Independiente y seleccionado nacional, trascendió en nuestro país como entrenador por el Bicampeonato con el América. Las muestras de cariño no se hicieron esperar: desde Cuauhtémoc (al que debutó) hasta Chivas, que también dirigió, o la Liga MX y equipos internacionales como el Junior de Barranquilla.

¿Pues sabes de quién me quedé esperando un posteo en redes, lamentando la partida de un entrenador que les dio tanto brillo a mediados de los ochenta? Pues del Club América. ¿Estará de vacaciones el CM o de plano les valió emitir postura sobre uno de sus históricos? Una pena.

VENTA DE GARAGE VIP CON CAUSA

Desde inicio de año ya se vislumbraba que Dieguito Reyes no seguiría con los Ti-gue-res y se cumplió este verano. Aún sin futuro definido (¿te gustaría para Pumas?), el central se despidió de Monterrey tras seis años de una inusual forma: con una venta de garage con sus pertenencias, especialmente con sneakers, ya que es fan. Así como lo lees. El defensa de 32 años se armó en el sótano de Plaza San Pedro un bazar atendido por él desde la caja y organizado por la boutique urbana Two Feet Undr, eso sí, con causas sociales pues donaron 10% de las ganancias a programas deportivos comunitarios de San Pedro Garza García. Por cada 3 mil morlacos de compra y efectivo, te podías llevar un recuerdo de Tigres y la foto del zaguero.

TELEVISA ‘COMBATIÓ’ A LOS AZTECOS

En el cierre de la Copa Pitera… digo, de Moleoro… digo, Oro, pues mis compas Martinoli y García, junto a Campos, hicieron de nuevo de las suyas en las transmisión desde la casa del Doctor, y de nuevo a su puro estilo la pasamos rebien con el relajo que traían entre tanta publicidad. Pues resulta que al final, Televisa trató de contrarrestarlos …y lo logró.

Después de tratar de frenar estas transmisiones sin derechos, la señal de Chapultepec abrió la chance al sensacional ejercicio que hace Miguel Layún con su Layvtime y en esta Final logró ganarle a los Aztecos, pues el streaming de los televisos, que contó con los comentarios de Guardado, De Nigris y Moi, alcanzó los 392 mil conectados al mismo tiempo entre You Tube y Facebook, mientras que Los Farsantes tuvieron 133 mil. Claro que hay una enorme diferencia: los de TUDN tuvieron la imagen del juego. De cualquier forma, Televisa combatió y logró mejores números. Eso sí, nadie le quita lo bailado y las ganancias de publicidad a Martinoli, García y compañía.

POR HIJO PRÓDIGO DEL TRI EN DOÑA TELE

Para cerrar, te cuento de un rumor que va tomando fuerza acá en los Yunaited entre los que estuvimos acompañando al Tri en la Moleoro y nos quedamos para ver el Mundialazo de Infantino: que Televisa busca repatriar a uno de los fuera hijo consentido en Chapultepec para recuperar fuerza con Selección Mexicana, no sólo en transmisiones, sino en la generación de información, de opinión y contenido.

Me contaron que en TUDN detectaron que les falta punch. David Faitelson detectó el problema y es promotor del regreso de un comunicador que lo hizo de lo mejor en su época en Chapultepec, que ahora luce en las mesas de ESPN y en la cobertura de México, que incluso fue el segundo gran candidato a tomar el cargo de jefe de prensa de la Selección, que le ganó el histórico Fernando Schwartz… ¿Adivinaste? Mauricio Ymay. ¿Será? Veamos.