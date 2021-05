Amaury Vergara, la clave para el descuento en las multas

CAMBIOS POR JUSTICIA

Hace mucho que no generaba tanto comentario una Asamblea de Dueños de Doña Liga, especialmente con el tema de la cancelación del gol de visita como criterio de desempate. De este punto sólo te digo que fue puesto en la mesa y aprobado casi en automático por una sencilla razón: buscan darle más ventaja al que hizo mejor torneo regular, al que logró colocarse en la parte de arriba de la tabla.

Le va a restar espectáculo, seguro, incluso drama sobre el Final de las series, pero se ponderó la justicia en Liguilla, algo de lo que se han quejado muchos aficionados, futbolistas, técnicos y directivos por años. Y no es para extrañar que América, víctima más reciente de este criterio, abogó porque se elimine, ¡pero fue decisión unánime!.

Ahora sí, vamos a lo interesante…

SE LLEVA LAS PALMAS MIKEL

De entrada, te comparto la frase que me tiró uno de los propietarios que estuvo en la Asamblea: “Estamos vivitos y coleando, y mucho se debe a lo que está haciendo Mikel”, es decir, hay un consenso general de que con Arriola al fin se encontró a esa especie de ‘Comisionado de NFL o NBA’ que tanto se buscaba, un coordinador de la Liga MX sin intereses por alguno de los bandos en los que está dividida y que meta manos a la obra.

Le reconocen mucho, por ejemplo, que tiene al fin una excelente relación con Yon de Luisa, cosa que no sucedía en tiempos de Bonilla, incluso estaban peleados, y que le da su lugar a la gente de mando medio, como a Víctor Guevara, el que para mí es el personaje que mejor conoce los reglamentos en nuestro balompié, y que este lunes ya pudo exponer, en lugar de que alguien más se colgara de su trabajo. También aplaudieron que en este medio año de trabajo oficial se aventara la ‘visita de las siete casas’ en Liga MX y Expansión MX, cosa que no había sucedido con ningún presidente de FMF ni de nuestros torneos más importantes.

Que la Asamblea se haya generado “muy en paz” es otro de los logros de Mikel, además de que los planes y estrategias en lo deportivo y lo financiero convencen a casi todos. Ahora sí, a lo cochambroso…

A JUNTAR SU LANA, PERO YA

Me arranco con el tema de las multas por acabar al fondo de los porcentajes, y los pagos de los tres que las deben saldar tras la temporada recién culminada. Atlético de San Luis, Atlas y Juárez ya tienen fecha: tienen 10 días para pagar la mitad y para la otra tienen otros 10 días antes del inicio del siguiente torneo, el 23 de julio.

Me cuentan que estaban preocupados especialmente por el Aleti mexicano, que es el que carga con la de 120 melones de los nacionales, y que le preguntaron abiertamente: "¿Tienen algún problema para pagarlos?", y que Albertto Marrero contestó sin chistar: "Ninguno", así que varios respiraron y todo indica que el torneo siguiente arrancamos con los mismos clubes y sin deudas. Ahora, lo que sí cambia…

SE DESPIDE EL ALETI DE MÉXICO

Todo cae por su propio peso. ¿Te acuerdas que en noviembre pasado te conté de la intención del Atlético de Madrid de salirse de nuestro futbol? Causó tanta molestia que el Atlético San Luis emitió comunicado oficial negando la posibilidad. Pues llegó el día en que puedo decirle a mis amigos potosinos: Se los dije. Te cuento.

En la Asamblea, Marrero, presidente del Aleti mexicano, pidió palabra para explicar de dónde venía la inversión extranjera al club de San Luis Potosí, y aprovechó para despedirse ya de nuesto país: “Fue una linda experiencia”, argumentó, pero por “problemas económicos” deben partir.

Entonces, como adelanté en esta columna y a pesar del desmentido, se marchan los españoles. Y llegan unos gringos a meterle lana, pero vienen con un paisano.

Me aseguran que esto no lo ven para el siguiente año, sino que están haciendo todo lo posible para que sea ya en julio el cambio de propietarios. A marchas forzadas, pero el Aleti ya no quiere saber nada de nuestro futbol. Una lástima.

MILLONADA DE INVERSIÓN POR CERRAR DESCENSO

La mala es la salida de este grupo inversor extranjero, pero no hay mal que por bien no venga, pues hay dos buenas, una es justamente la entrada de otro foráneo a meterle lana a Atlético de San Luis y que ya llegó el otro a Aguascalientes.

Y acá te dejo una reflexión, por si eres de los que sigue criticando el tema de la Liga de Expansión MX: sin cerrar el descenso, estos dos nuevos grupos de Estados Unidos jamás habrían volteado a nuestro balompié, sólo con la certeza de que el negocio no corre riesgo de caer en un precipio sin fondo como era el Ascenso MX es que se animaron.

A Necaxa le van a comprar la mitad del club en 30 millones de dólares a los Tinajero, sociedad que ya quedó aprobada y ya está trabajando. Me cuentan que por su parte en el Atlético de San Luis, el Aleti pide 40 melones de los verdes.

LA MULTAS BAJAN, PERO NO EL ‘SUBSIDIO’

Ahora, te cuento algo de las multas que no se aclaró y que muchos tienen dudas: la reducción de multas a los últimos del porcentaje en Liga MX no significa que el subsidio a los equipos de Expansión va a disminuir. Te explico.

La parte que hará falta por el descuento a la sanción económica de los tres últimos la absorberá ahora la propia Liga MX, es decir, de los ‘excedentes’ que genere la división de honor, generado especialmente de los patrocinios, saldrá para acompletar el subsidio prometido a los 12 de Expansión MX tal como se prometió en la creación del torneo y como se ha cumplido hasta ahora. Le llaman ‘el excedente’. Seguro que ya viste que la Liga MX trae sponsors de gran calibre como Tecate y Caliente, por ejemplo, pues de ese ingreso le va a caer también a los de abajo.

Además, hay que recordar que el equipo comercial que encabeza Memo Alegret también logró negociar derechos de transmisión colectivos y de ahí les cae otra lana.

Para cerrar, también se confirma que la fecha para abrir de nuevo el descenso en Liga MX y el ascenso para los de Expansión MX es 2023. Esto es que para esa fecha se acabará ya el subsidio a los equipos de abajo y volverá el formato de certificación para subir, pero con el control económico que ya está implementado, sólo si eres muy malo para administrarte de plano no podrás.

EL IMPULSOR PARA EL DESCUENTO

Cuanto se planteó el tema de modificar las multas para el siguiente torneo, hubo un equipo que encabezó la moción, el propietario más joven del circuito, pero que tiene muy buenas ideas, “sí le aprendió al papá”, me dijo otro de mis informantes: Amaury Vergara, mandamás de Chivas, quien primero planteó eliminar ya la sanción financiera justificado por el golpe grande que sufrieron los clubes en pandemia, pero que luego planteó la solución que finalmente se adoptó: ‘¿Y por qué no se utiliza el excedente de Liga MX para que no paguen tanto los últimos?’. Fue como si se iluminara la reunión.

Hubo quienes, como Rayados, Tigres y Grupo Pachuca, no estuvieron de acuerdo en que el recurso que finalmente generan los 18 de la división de honor se mande a los de abajo, pues creen que los últimos de la tabla de porcentajes deberían absorber totalmente el castigo. Sin embargo, los argumentos de Amaury prevalecieron y así se acordó la rebaja del 33 por ciento a los clubes.

