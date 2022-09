Archundia pidió 'limpia de Brizio' en Comisión de Arbitraje

RENUNCIA: POR PERSONAL ADMINISTRATIVA

Aunque aún lleva sus primeros meses al frente de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia presentó en julio pasado su renuncia al frente del gremio de los silbantes y me cuentan un motivo muy especial: quería tener todo el personal administrativo nuevo y que no quedara ninguno del anterior mandato comandado por Arturo Brizio. Por eso su intención de 'dimitir' al cargo. En pláticas con el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, se le pidió que no tomara esta decisión precipitada y el exnazareno se tranquilizó con la encomienda de que todo iba a llegar a su debido tiempo. Esperemos que ya no sigan estos 'amagues' y que el rumbo de los hombres de negro mejore...

DEBE PONER EL EJEMPLO

Mis Franks, ando de vuelta y siempre con información de primera. Y para comenzar, algo de mis amigos auriazules, donde tengo orejas por todos lados que me cuentan cosas y no termino de sorprenderme.

Y es que ahora que Pumas anda mal y de malas, y que ha decepcionado con todo y sus refuerzos de lujo, les cuento que uno de los que anda más de malitas que de costumbre es el capitán Nicolás Freire, y hagamos a un lado eso de que la prensa no le gusta, porque le cuestionan de asuntos deportivos y le enoja.

Me enteré de que se la pasa regañando a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, como si ellos tuvieran la culpa del mal momento felino, y es sabido que no es un jugador que se caracterice por su solidaridad con los chavos, pero ahorita es momento de que como líder del equipo, como capitán, cierre filas y entre todos saquen al equipo adelante porque la calificación a la Fase Final luce complicada.

PELÁEZ QUEDÓ EN RESPETAR

Mi buen Richie Peláez se quejó recientemente con la Comisión de Arbitraje por algunas decisiones del VAR que consideró en contra de Chivas, acudió personalmente a preguntar por jugadas puntuales que le han ocurrido a su equipo y compararlas con otros buscando un mismo criterio. Al directivo del Rebaño se le explicó reglamentariamente cada acción con videos y se le dejó claro que ninguna jugada será igual que otra, y no hay nada en contra de la institución rojiblanca y mucho menos alguna tendencia. Me cuentan que Peláez no se fue muy satisfecho, pero dijo estar convencido y espera que ya no le 'carguen la mano'.

