Ardido con Cruz Azul

¿Qué dirán ahora los que decían que Larcamón no llegaba a La Maquinola? Fue presentado con bombo y platillos, y hasta tiró su dardo correspondiente a Anselmi: “Es un compromiso enorme, con lealtad, inicia el proceso más grande de mi carrera, llego a un lugar que deseo que sea extenso y de mucha conexión”.

Pues aún ayer seguía el coraje de haber salido de Cruz Azul con el título, y no de Vicente, quien se marchó como caballero, sino de Rubens Valenzuela, que aún trataba de desestabilizar por puro coraje a La Máquina al filtrarle a prensa amiga que no presentaban a Larcamón porque aún le adeudaban bonos y premios a Sánchez, cosa que es mentira, como ya te había adelantado. Eso sí, me dicen que el Preparador Físico sí se marchó con las manos vacías, pues después de cómo golpeó desde adentro al equipo a él no le tocó ni un ‘gracias’. Cada uno cosecha lo que siembra.

TORRENT EXHIBE A DIRECTIVA DE CHIVAS

Hoy que el poderosísimo Monterrey, ese que la regioprensa asegura que es mejor que el Inter de Milán y que tiene jugadores que le compiten a Lamine Yamal, debuta en el Mundial de Clubes con Domenec Torrent al frente, pues el estratega dejó mal parada a la directiva el Guadalajara y resaltó la capacidad monetaria de Rayados.

El entrenador catalán aceptó que cuando lo buscó el Rebaño a través de Javier Mier y Alejandro Manso, la propuesta que le pusieron en la mesa ni siquiera llegó a los “mínimos económicos” que estaba contemplado para su contrato; que lo que con la alta plana de los rojiblancos “tardó tres semanas, Rayados en cinco días lo hizo”. Poderoso caballero es Don Dinero.

LE COMPLICAN COLOMBIANO A PUMAS

En el interesante mercado que hace Pumas, ya se fijaron en Álvaro Angulo, lateral colombiano de tremendo rendimiento desde que llegó a Independiente a inicios de 2025 pedido por el técnico Julio Vaccari, quien ahora no lo quiere dejar salir. Pero a La Pantera Turbo (uno de los mejores apodos que existen en el futbol) le seducen los dólares mexicanos.

Por Angulo, de 28 años y contrato hasta diciembre 2027, Independiente tenía pensado pedir a Universidad 2 millones de billetes gringos más el pase de Nacho Pussetto como parte del pago, pero el entrenador se aferra a que ni con eso salga. La directiva roja se reunió con el entorno del jugador en dos ocasiones para ofrecerle aumento de sueldo (aunque aún no llegan a lo que le daría Pumas) y que se quede al menos medio año más para disputar Copa Argentina y Sudamericana, con la promesa de que lo dejan salir en diciembre. Veamos quién tiene mayor poder de convencimiento.

¿TELEVISA DA GOLPES DE DESESPERACIÓN?

En esta triste Copa Oro, ya sin TV Azteca en las transmisiones por lo costosísimo del torneo molero, Televisa parece que pierde la cabeza por llamar la atención. Primero, Andrés Vaca se lanzó con todo a hacer un inusual comentario polémico desde la señal de Chapultepec contra la Selección, al asegurar que “México no tiene técnico”. Me dicen que pudo ser una orden para tratar de contrarrestar la conversación que acapararon Martinoli y Luis García con su streaming sin derechos ni censura. ¿Será?

Y luego, David Faitelson se le fue a la yugular a los aztecos al asegurar en tono burlón desde la pantalla de TUDN que “no habían inventado el hilo negro” con “sus babosadas y groserías”, y criticó a quien le pone mute a Televisa por escuchar a Martinoli y García. No lo sé, Rick, parece falso que Televisa sea tan crítico ahora. ¿No es más desesperación por llamar la atención?