Ares de Parga negoció a Lillini en otros clubes

Reveladora charla de don Andrés Luciano Lillini con Karla Uzeta en la edición de hoy, el técnico con mayor permanencia en un banquillo en Liga Meme X y que ha puesto taponazos de boca a más de uno. ¿Y seguirá en Pumas? Yo digo que sí, aunque no necesariamente se anunciará pronto la renovación, pues hay que recordar que acaba hasta diciembre su contrato. No tiene prisa la directiva ni el entrenador.

Quién sí tiene para que aparezca pronto en otro equipo es alguien que te va a sorprender. Lillini asegura que nadie ha negociado por él en Cantera, que ha visto la situación directamente con el Inge Silva, cosa que es real. Peeeeero, acá vengo para contarte qué pasa hacia afuera.

Resulta que hay alguien que se tomó la libertad de negociar a su nombre, de ofrecerlo en otros equipos a través del que era representante de cabeza en Pumas mientras estaba a cargo del club, un personaje que por más que pido tenerlo ya en el olvido, no sé cómo le hace, pero regresa a esta columna: Rodrigo Ares de Parga.

Me contó una oreja de altísimo calibre que a través de Espinosa de los Monteros, el agente que le hizo todos los enjuagues mientras dominaba Cantera, mandó propuestas para contratar a Lillini a sus cuates de otros clubes, que no son muchos tampoco. Levantó el celular y trató de convencerlos para que le hicieran una buena oferta al argentino, para llevar la comisión correspondiente. Por supuesto que ninguno le hizo caso, pues saben que Andrés estaba en tratos con la directiva azul y oro y hay códigos en el futbol profesional. ¿Qué te parece?

LO QUE PAGARON EN EL NIDO

Ya metido en temas de ‘fichajes', vale la pena disipar todo el humo que crearon algunos aficionados en Chuirer que se creen expertos de la revista Forbes y han tirado cifras de compras en el América, pero que están fuera de cualquier proporción.

Los fichajes emplumados que hicieron más ruido por un supuesto pago exorbitante en Coapa fueron los de Lainez, por cuatro melones gringos, y otro póquer de los verdes por Otero. Lo que hay que leer. No tienen ni idea.

La realidad es que por Mauro ‘sólo’ fueron 2.4 MDD y por Juan 3.5 MDD, cantidades reales, no sacadas de la fuente ‘créeme, guey’. Además, los tratos fueron tan buenos que no se pagaron de un trancazo, sino que se cubren en plazos de tres años. Una ‘estupenda amortización’, según mi primo, que trabaja en un banco (es conserje en un Banco Azteca, pero algo sabe).

SU EX LE DIO SUERTE

Por cierto que el Piojo Herrera saludó a varios de sus exdirigidos en el Uni, y no perdió la chance de dar un mensaje a Henry Martín, por su baja goleadora este torneo. Me contaron que como viejo colega en Xolos y América, Miguel le dijo previo al partido ‘que no desesperara’, ya que tarde o temprano se enrracharía de nuevo. Y mira, el delantero que no marcaba desde la Jornada 6 entró de cambio y por fin pudo acabar la sequía al vacunar a Nahuel. ¿Suerte del ex?

DE BRONCA EN BRONCA

Es tan grande la bola de problemas que se cargan mis amigos de Bravos que no sé por dónde empezar, no se acaba con el multón que van a pagar por segundo año por el porcentaje. Otro de los más fuertes es el que traen con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dueña del estadio que rentan, y que ahora quiere que renueven contrato que se acaba esta temporada. Pero al club se la están haciendo de jamón porque quieren obligarlos a que se queden por un tiempito más largo: ¡Nomás les piden firmar por cinco temporadas!.

Ahora, con el pretexto de la Universiada que será del 12 al 29 de mayo, la UACJ al fin hizo algunos arreglitos en el inmueble y no quiere que los futbolistas pisen la pista de atletismo, además les han cortado el agua; prácticamente no querían que jugaran para que el Benito no se maltrate.

Y del equipo femenil ya ni hablamos, porque ya vimos que las ponen a jugar en un cuchitril, al grado que las jugadoras ya se quejaron públicamente. Lo peor, en aquel juego contra Querétaro salieron con el uniforme parchado porque el patrocinador no pagó. ¿Pero qué tal cuando presumieron que venía una época distinta para las Bravas? A ver si ahora presumen cómo arreglan esta humillación.

ENTRE MUDANZAS

Y ya de salida, el reloj sigue avanzando para tratar de hacer cambios en la Expansión MX. Lo de la mudanza de Celaya a Chihuahua no está tan claro. Después que lo destapó mi padawan Castillo, ya salieron a asegurar que siempre no se cambian.

Lo posteó el peruano Carlos Benavides, quien llegó al club hace medio año puesto por quien ahora controla a los Toros, su compatriota Ronald Baroni, Ronnie para los cuates, promotor de jugadores que decide lo que sucede en el Celaya. La realidad es que en Doña Fede espera que pronto pongan clara la propiedad del club, porque no quieren que un agente se comporte como dueño del equipo, para que no hagan el oso con otro ‘Greg Taylor’.

El anterior mandamás y que sigue apareciendo como responsable es Alan Achar, pero se tuvo que desligar públicamente del equipo para poder tomar el cargo de ‘Director de Nuevos Negocios’ precisamente en Doña Fede.

