Azules sin palabra

El caos celeste no tiene fin. Hoy te cuento cómo se gestó la salida del Tuca, pues va mucho más allá de los meros resultados, que son muy malos, pero las formas, ¡las benditas formas de Cruz Azul no tienen abuela! Hay mucho por contar y poco espacio, así que algunos temas los reservo para una siguiente.

Primero te explico que después del fracaso en Leagues Cup del jueves, tras ser eliminados por el poderosísimo Charlotte, Ferretti habló con el Conejo para decirle que ponía su renuncia en la mesa. De inmediato, el director deportivo mandó el mensaje a las oficinas de Gran Sur y al enterarse, Víctor Velázquez actuó para salvar el barco, así que el viernes habló con el entrenador.

El patrón de la Cooperativa fue directo: “Por favor, no te bajes del proyecto, vamos a darle vuelta”. Ferretti le recordó que no le habían cumplido con los refuerzos prometidos, entre otras fallas del plan para recuperar el protagonismo y tras una larga charla, con algunos compromisos, el entrenador aceptó seguir.

Todo bien el fin de semana; sin embargo, llegó la sorpresa este lunes: tras la práctica, el 'Conejo' Pérez buscó a Ferretti para decirle que siempre sí se iba de La Máquina. Sólo lo acompañó Héctor Islas, su 'asistente'. Nadie más, ni Ordiales ni mucho menos Velázquez, mandaron a un directivo que ni había tomado la decisión para encarar la reacción del Tuca.

No cumplió su palabra la directiva cementera. Por supuesto, Ricardo se sorprendió y montó en cólera a su estilo. Hubo gritos. Sobre todo porque días antes el patrón le había dicho algo opuesto. Al final, Ferretti lo entendió: Es Cruz Azul.

SORPRESA PARA TODOS

Un par de futbolistas me contaron que el plantel cementero se enteró de que Velázquez le había dado el espaldarazo tras ser eliminados en Leagues Cup; entrenaron con normalidad y fue hasta después que uno abrió Twitter y leyó el comunicado, así se enteraron. Se sorprendieron como todos. Las formas de Cruz Azul.

El Tuca se alcanzó a despedir de la gente de La Noria, incluso le deseó suerte a Joaquín Moreno. Como canta mi querido José Luis Perales (que por cierto qué bueno que salió a desmentir su muerte, que fue tendencia): “Y se marchó”.

A COBRARLO TODO

Me aseguran que quien le habló al oído a Velázquez fue Ordiales, quien está enquistado en el descansabrazos de la silla presidencial que controla a La Máquina, disfrazado de 'asesor', pero en realidad es el que toma las decisiones que ejecuta el 'Conejo' Pérez.

Ordiales le sugirió a Velázquez dejar al Inge Moreno lo que resta del torneo y 'aceptar la renuncia' del Tuca para no pagarle. Sin embargo, Ferretti se las sabe todas y fue parte de la discusión con el Conejo: si no se la tomaron, cuando la puso y luego no cumplieron la palabra de seguir, pues tampoco les va a regalar su trabajo, así que hoy irá de visita con los abogados azules en Gran Sur a exigir que le paguen lo que restaba de contrato.

Eso sí, te aclaro que el actual trato firmado de Ferretti con Cruz Azul expira en diciembre de este año, es decir, es inusualmente corto, por lo que la directiva le pagará. El problema es que existía la promesa de Velázquez con el brasileño de tener una renovación extensa a final de año, pues lo querían “por mucho tiempo”. Pero como ya es costumbre en la Cooperativa: a sus palabras se las lleva el viento.

Tras firmar, el Tuca se nos va de vacaciones a su casa en Acapulco, donde meditará los siguientes pasos, entre otros, si finalmente habla con sus amigos de la prensa para ver si cuenta toda la porquería que hace la directiva celeste. Yo lo dudo, porque Ferretti no acostumbra romper códigos.

MÁS VIDAS QUE UN GATO

Para no seguir con el Noti Azul, te cuento que en el América hay molestia por los últimos temas de logística. Y hay un responsable: el secretario técnico, Mario Peniche, quien ya es reconocido en el Nido por sus fallas, que han costado multas deportivas y económicas. Fue quien el culpable en el caso de la alineación indebida de Fede Viñas contra Atlas y la última se la aplicó a Henry.

Resulta que a Peniche 'se le pasó' comprar el vuelo de regreso a México para Martín, quien tuvo que quedarse solapa y con la pierna inmovilizada un día más en Chicago, pues al Secre se le fue gestionar el viaje, aún y cuando tuvo aviso con tiempo. Por eso, el goleador viajó de madrugada (otra de sus constantes prácticas).

Me cuentan en el Nido, que Peniche se la ha llegado a aplicar a otros, como a Santiago Solari, al que le arruinó un par de semanas de vacaciones por comprar mal sus vuelos. Con el Tano Ortiz también se equivocó, al grado que ambos entrenadores llegaron a pedir su salida.

Pero Peniche tiene más vidas que un gato en Coapa, pues tampoco lo cepillaron ni cuando olvidó un trámite migratorio para un Tour Águila en EU y dejó al plantel más de cinco horas en el avión en San Antonio; al ver que faltaba dicho trámite, tuvieron que despegar otra vez para volar a Ciudad Juárez y hacer el papeleo, para después regresar a Texas.

Los futbolistas echaban lumbre y le tiraron: “¿Sabías que no podemos tener las piernas engarrotadas por más de cinco horas?”. El Secre aseguró que fue falla de la ‘Chartera’. Es reconocido por su actitud prepotente en el Club, pero como estos casos no escalan hasta a Televisa, Peniche tiene más vidas que un gato en el Nido.

