De La Máquina ya vimos cómo se ha complicado armar un plantel más competitivo, al grado que Tuca tuvo que debutar a cuatro juveniles ante el Atlas, por obligación, no por convencimiento, pero después de estas tres jornadas afectadas por la Copa Moleoro ya veremos el real potencial de esta versión de Cruz Azul.

Como siempre acostumbra en la derrota, Ferretti estuvo presto para dar la cara, pero en el Jalisco aún no se quitan la mala y pandémica costumbre de hacer las conferencias por Zoom, a pesar de que ya están los periodistas presentes cubriendo los partidos. En la minisala de prensa sólo estaba el equipo de comunicación de los rojinegros y para las pulgas del Tuca de ahí se agarró: “Esto ya no, hay 25 mil aficionados afuera”, mientras daba un discurso enojado y los reporteros conectados estaban con cara de juat. Se paró y se fue. Tiene razón, pero fue un mero pretexto para no hablar.

Pues para pronto, después de una hora, el equipo de comunicación celeste le explicó a Ferretti que debía dar la conferencia o serían multados, por lo que se tuvo que tragar el berrinche y volvió, a responder una pregunta, verdad, pero no le salió la movida.

LA LESIÓN MUDA

Lo que es una realidad es que el Mudo Aguirre, después de que la directiva de los Cementeros lo tuvo encerrado en el hotel de la capirucha junto a Doria, y que lo terminaron retachando a Torreón, ahora con su nuevo equipo, el Atlas, los vacunó a las primeras de cambio.

Sin embargo, no me deja de parecer extraño que el delantero saliera de cambio y que en la banca estuviera con los hielos tratando la lesión que argumentó Cruz Azul para no contratarlo. Si esta molestia termina afectando al atacante como para pararlo en siguientes partidos, el proceder de La Máquina, que no tuvo las mejores formas, estará justificado, al menos en el caso de Aguirre. Sólo el tiempo lo dirá.

CON SU CUATE LO ARREGLÓ

El Club Universidad lo entendió: el Doc Mejía Barón representa mucha historia positiva para Pumas, pero no es presente ni futuro para los auriazules, le cuesta mucho trabajo operar al cien en cantera y por eso le llevaron a Saracho como director de operaciones.

Pues el otro al que han criticado mucho es al Inge Silva, pero en esta sí tengo que contarte que la llegada del Toro Fernández a CU es gracias al Presi, que supo negociar con su amigo Carlos Mouriño, mandamás del Celta de Vigo, que una vez que concluyó el préstamo de Fernández con Juárez, en lugar de seguir en la Frontera se lo mandaran al Pedregal. Y ahora sí, ya sin contar a Freire, el plantel que le armaron al Turco Mohamed es para pelear de nuevo como protagonistas. Veamos.

CAMBIOS REVELAN INCERTIDUMBRE

El cambio de sede para los amistosos de la Selección en septiembre, de Europa a Estados Unidos, sirve para entender mejor lo que sucede con el Tri.

De entrada, lo más importante: no hay técnico, es decir, el Jimmy Lozano no está seguro para continuar, ni siquiera llegar a la Final se lo garantiza, por eso, como tenían que cerrar ya esos compromisos de Fecha FIFA ante Corea del Sur y Arabia Saudita, prefirieron no arriesgarse a enfrentarlos en una gira europea con un interino como Gerardo Espinoza o algo por el estilo. Así que cambio de planes.

Además, si no se jugaban en los Yunaited, la Selección tendría aún dos partidos más por pagar del compromiso con SUM por contrato, así que mejor de una vez se saldan este año, para no dejar que se acumulen más y tener que jugar siete el siguiente en el país vecino del Norte. Así, en 2024 se mantiene el plan de echarse cinco partidillos en EU y te deja una ventana para entonces sí, hacer gira por el Viejo Continente o hasta por Asia, un plan que tiene años en Doña Fede, ya con técnico.

El único compromiso que sigue firme es contra Alemania. Los germanos quieren jugar en los Yunaited para aprovechar también para armar un amistoso con los locales. En principio, con el Tri se iba a disputar este gran duelo en Chicago, pero el calendario de la NFL lo impidió y todo apunta a que se van a Filadelfia en octubre.

Y si con el Jimmy Lozano hay incertidumbre de su futuro, también se va un poco arriba con que el actual director deportivo de la Mayor se quede. Hacia el interior de esta estructura de Doña Fede, a los nuevos jefes les hace sentido tener a Duilio Davino, pero no le han dado certeza de que seguirá al frente y será hasta que vuelvan a la Ciudad de México cuando decidan qué harán y ya le ampliarán el contrato al ex seleccionado o le darán las gracias.

SE RESISTE DOÑA TELE

Por cierto que en esta nueva era de Selección Mexicana, bajo la batuta de un personaje bien recibido en la industria como La Bomba Rodríguez, generador del concepto de deportes de Televisa, me cuentan que entre los medios de comunicación más relevantes ya han tocado base para aclarar dudas y abrir la comunicación a fin de que no se diga tanta barbaridad sin sustento, sino que si hay crítica que sea con conocimiento de causa.

Y ha sido bien recibido por casi todos, incluso por las Doñas Tele: obviamente por Televisa, de donde viene el directivo y le seguirán aplaudiendo sin atentar contra el producto más lucrativo que tienen; incluso TV Azteca, que con su humor peculiar no deja de criticar donde se debe, también ya platicó con la gente de Fox Sports, pero hay una que todavía se resiste a entablar comunicación: ESPN, que le da vueltas y vueltas para sentarse a dialogar, para acercar a su talento a la fuente de la información.

No sé si es porque el Líder quiere seguir raspando sin compromiso en sus mesas de debate, por temor a que La Bomba les dé argumentos que desarmen los suyos o simplemente es flojera de tener puentes. Pero en general, y a pesar del momento crítico en lo deportivo y en las oficinas, si revisas, el resto de medios que critican ya no están volados, si no la mayoría son argumentos más sólidos.

