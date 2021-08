Boxeadoras, regañadas por exhibir a equipo de softbol

Me pongo en plan olímpico. Un caso que dio mucho de qué hablar y que tuvo consecuencias es el del equipo de softbol, cuyos uniformes fueron exhibidos en la basura por las boxeadoras Brianda Tamara y Esmeralda Falcón. ¡Pues no ahora resulta que a la pugilistas les tocó regaño de directivos! Me contaron que gente de Conade, del COM y de la propia federación de softol les reclamaron por los posteos que hicieron en redes sociales “sin pedir permiso”. Hazme favor. De verdad que le falta mucho criterio a nuestras autoridades deportivas.

LÍOS OLÍMPICOS

Me sigo con el Jimmy Lozano y cómo se da el interés de Japón por sus servicios.

Primero pensé que habría sido a través del auxiliar japonés que está con el Tri en Tokio, Ryota Nishimura, quien desde 2012 trabaja en el futbol mexicano, desde estar con Caixinha en Cruz Azul hasta con Jimmy en Querétaro, incluso ganar bronce con el Tri en Lima 2019. Pero no tuvo qué ver.

Resulta que el contacto de la fede japonesa se da a través del preparador físico, el español Aníbal González, quien después de chambear en Cimarrones, probó suerte en la Segunda División del país del sol naciente, para después regresar a nuestro país ya en contacto con Lozano, quien lo lleva a la olímpica.

Así, desde la Federación japonesa preguntaron por el trabajo de Lozano, por su perfil, pues les gusta lo que muestra en el torneo olímpico, así que en una de esas se pone sobres el futbol nipón y lo terminan fichando. ¿Será?

EL PRESI SE APURA PARA LAS MEDALLAS

Por cierto que el Presi de Doña Fede, el Inge De Luisa, está moviendo cielo, mar y tierra para poder estar presente en los partidos por medalla del Tri en Tokio, que serán por el bronce el sábado o por el oro el domingo (depende de lo que pasó esta madrugada ante Brasil).

Ya te conté que no está nada fácil acceder a los Juegos en el país nipón, ni para prensa ni para directivos de las federaciones, porque el control sanitario sigue al máximo, así que aunque no dudo que ahí estará De Luisa, no está sencillo.

VAN CON TODO CONTRA TOMATEROS

Ahora con el desastre del beisbol. Contrario a lo que sucedió con el futbol, por años golpeado en nuestro país por la crítica que le recriminaba la falta de resultados a pesar del gran apoyo, ahora le toca al ‘Rey de los Deportes’. Fue mayúsculo el fracaso del deporte favorito del Presidente, pero seguro que mi cabecita de algodón estaba más ocupado con la consulta que en mandarle regaño a sus peloteros.

Pues la bochornosa actuación mexicana no se va a quedar ahí, sino que viene un novelón derivado de aquella foto en la que los peloteros posaron con la franela de Tomateros en los aros olímpicos. No sólo encabritó al COM, sino que el enojo llegó hasta el Comité Olímpico Internacional, que ya le lanzó a los directivos mexicanos: ‘Esto va a costarles’. Así como lo lees. El COI ya montó armas y viene un pleitazo legal contra Tomateros por pasarse de la raya, por aprovecharse de sus emblemas para promocionar a un equipo profesional, a pesar de que sabían las reglas.

Ni aunque después intentaron taparlo como broma se salvarán. El organismo papá del movimiento olímpico no va a dejar títere con cabeza en Culiacán por pasarse de vivos y veamos si no le cuesta también a nuestra Federación y al COM el chiste culichi.

NI ANA LO PUDO CONSOLAR

También me contaron que Ana Guevara intentó consolar a uno de los atletas que estaban más devastados por el cuarto lugar que logró: Yahel Castillo, el clavadista que tiró sincronizados en trampolín.

Luego que los alemanes les arrebataron el podio, el tapatío de 34 años estaba deshecho, al grado que se fue a encerrar a uno de los vestidores de la alberca olímpica, donde lloraba a moco tendido, al grado que ni siquiera salió a dar la cara a los reporteros que lo esperaban. Como Guevara estaba en la competencia, fue tal el numerito que decidió ir por Yahel, a consolarlo y pedirle que atendiera a los medios, pero Castillo no paraba, con las de cocodrilo a todo. Fue tan preocupante que incluso llamaron a personal médico para que revisara que no pasará a más el episodio.

Al final, sólo el ‘novato’ Juan Celaya se paró ante micros y grabadoras (que ya ni grabadoras son, sino celulares) para poner frente en alto y asegurar que trabajará hasta conseguir esa medalla que se escapó. Con 22 años mostró el carácter que le faltó al veterano Yahel, quien terminó por escaparse de la prensa y días después apenas subió un mensaje en sus redes sociales.

LA CULPA NO FUE DE LOS FELINOS

Ya en temas pamboleros de nuestro país, te cuento de lo que le pasó a Tigres y el reclamo de algunos usuarios en viaje de Viva Aerobús, que aseguraron que el equipo norteño ‘les había quitado su lugar’ para ir a Monterrey. Cosa que está mal contada.

Hay que aclarar que el club de San Nicolás rentó el vuelo a la aerolínea, es decir era chárter, privado pues, para mover a más de 100 personas de retache a casa: casi 60 del primer equipo, entre jugadores, cuerpo técnico, utileros, algunos administrativos y directivos, además del equipo completo de la Sub 20 y la Sub 18. Es una operación común rentar estos vuelos, es cuestión de logística que conviene a los clubes.

El problema es que Viva vendió boletos a usuarios de un vuelo que ya era de Tigres, y que al ver la situación, se la cargaron a los felinos cuando no tenían ni vela en el entierro. Es más, mi oreja de San Nico me contó que estaban esperando anuncio oficial de la aerolínea para aclarar lo sucedido. Pero ya me adelanté y acá lo tienes.

SE CAE EL ESTADIO DE LOS BERRINCHUDOS

En donde nomás no ven la suya es en Irapuato, que luego de montar berrinche por no cumplir requisitos para jugar en la Expansión Em Ex, este fin de semana se comprobó que su estadio efectivamente no es lugar seguro, luego de que se desplomara el techo por las lluvias que azotan a la región. Cheque usted cómo quedó.

La casa de la Trinca no aguantó el temporal del fin de semana, el techo del Sergio León Chávez colapsó y ahora resulta que por ser de ‘causas naturales’ no hay garantía de que el seguro cubra los gastos para componerlo.

El estadio recibió recién una ‘manita de gato’ por 90 melones y ni así quedó seguro; lo peor es que el club acusó un desvío de casi 13 mdp por el embutacado, cosa que el alcalde Ricardo Ortiz ya salió a asegurar que es mentira, que en el equipo querían el contrato y por eso tiran ahora la piedra. Vaya líos en la capital mundial de la fresa, y así se indignan porque no los dejaron entrar al ‘Club de Tobi’.

EX PUMA SIGUE ARDE EN DOÑA TELE

Y no quiero terminar la columna sin exhibir la falta de clase que tuvo en la transmisión de TUDN la exentrenadora de Pumas, Ileana Dávila, quien se pasó de la raya con Karina Báez, quien la sucedió como encargada felina. Es cierto que el Club Universidad femenil está hecho un desastre, que fue exhibido ante Rayadas, pero en lugar de elaborar una crítica como experta, la ex de la UNAM se cansó de tirarle basura a la nueva jefa, asegurando que aún era “una auxiliar”. Hay maneras y las de la ex fueron de baja categoría.