Jimmy Lozano: 'Me encantaría que el jugador mexicano salga más joven a Europa'

México se enfrenta a Brasil en la Semifinales de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el estratega nacional, Jaime Lozano, mencionó que los jugadores mexicanos deben salir al futbol europeo más jóvenes.

"Me encantaría que el jugador mexicano saliera más joven a Europa porque tiene un gran potencial, pero muchas veces el entorno, posiblemente, no es del nivel que les exige lo que ellos pueden dar, no lo tenemos en México", opinó Lozano en conferencia de prensa.

"El futbol mexicano es muy bueno en calidad, me he dado cuenta ahora que estoy en Selección y enfrento a otros países, pero muchas veces no nos exigimos al máximo porque, vuelvo a decirlo, creo que el entorno no te exige tanto y a veces con un poco más o haciendo las cosas solamente bien te da para ser sobresaliente", agregó Jaime.

Por último, el director técnico mexicano agregó que en ocasiones la Selección Mexicana se pone al nivel del rival, y no en todas las circunstancias es algo positivo.

"México siempre se pone a la altura del rival y a veces no para bien porque el rival no es te du nivel posiblemente y ahí nos cuesta un poquito dar un golpe de autoridad", concluyó Lozano.

