Brian Rodríguez y Diego Alonso protagonizaron pelea en Uruguay

RECOMENDACIÓN DE SELECCIÓN

Vaya joya que amarró América con Brian Rodríguez. Como te platiqué, no fue ni fácil ni barato, pues el chavo está súper cotizado y tiene con queso las quesadillas.

Me contaron que no está en la Selección de Uruguay por un pleito que tuvo con Diego Alonso, un tema de indisciplina directa, personal pues, con el timonel charrúa. Sin embargo, es tan bueno Rodríguez en la cancha, que el entrenador que fue Campeón en México con Pachuca se lo recomendó al América cuando tocaron base, de por qué no estaba en el representativo nacional.

“Es el gran extremo del futuro del futbol uruguayo”, tiró Alonso, al tiempo que le explicó a las Águilas que no lo convocaba justo como una medida disciplinaria, pero les recomendó que sí invirtieran lo que pedía el LAFC por Brian.

América ya no acostumbra a soltar la cartera como hace décadas, pero esta vez decidieron subir el sueldo a Rodríguez y darle a Los Angeles los 5.5 melones gringos que ya reportó mi compa Rubén Rodríguez, pues lo ven como una joya para rato en el Nido, incluso para exportar a Europa en unos años.

Por cierto, contrario a lo que ha sucedido con varios de los últimos refuerzos que llegan a CDMX, la gente de América está preparando darle orden y su espacio a los medios de comunicación para recibir a Brian el próximo sábado en el aeropuerto, quien aún debe pasar exámenes médicos a pesar de que ya hicieron oficial su fichaje.

LO PRESIONA DOÑA FEDE

Para mí la gran sorpresa de la lista del Tata para Paraguay no fue la ausencia del crack desatado Poncho González ni la presencia del insípido Pizarro, sino que no haya llamado a un jugador que la propia Doña Fede ha estado presionando últimamente para que se quede con el Tri: Alex Zendejas. Me explico.

Resulta que desde las oficinas de Toluca han sido insistentes con el futbolista del América para que ya les firme la carta de renuncia a la Selección de Estados Unidos, para que ya sólo juegue con la Selección Azteca, pues no quieren que los vecinos del norte se aviven y se lleven a Zendejas ahora con el gran momento que vive. Sin embargo, ¡no lo llaman! ¿Así cómo? Quieres todo y no das nada. Difícil situación para Alex, pues si el Tata no lo toma en cuenta, si se avivan los gringos nos lo ganan.

LO BUSCO, LO BUSCO…

Mientras en Cruz Azul siguen deshojando la margarita por su nuevo director deportivo y entrenador, al nuevo encargado del club le pagan lo que a Ordiales, es decir, 700 mil bolas al mes, pues tienen lo suficiente para traer a cualquiera de los mejores del mercado.

Por lo pronto, el Potro está agradecido por la oportunidad y ya sabe que aunque tiene tres partidos para demostrar, la falta de un proyecto para el DT azul le entrega la gran chance de que se prolongue su estadía.

La directiva cementera quiere pensarse muy bien la elección de entrenador, por lo que todavía no se sientan a platicar con nadie contrario a lo que se dice por ahí. Mohamed y Tuca siempre serán nombres atractivos en el futbol mexicano, pero no ha habido algún contacto formal; me dicen que es más fácil ir descartando, como a los tradicionales, Memo Vázquez, Palencia y Chepo de la Torre, así como a Juan Carlos Osorio, quien no quiere volver a suelo azteca.

COMO MITIN POLÍTICO

Hay mucha oscuridad en La Noria y de a poco van saliendo a la luz los trapitos de la crisis. Después del tremendo zafarrancho que armaron algunos ‘aficionados’ en La Noria, con amenazas y hasta huevazos al modesto automóvil de mi Brujo Antuna, mi oreja pitufa ya fue por las teorías de la conspiración que resuenan en el vestidor azul.

Me asegura que uno de los que estuvieron entre los tipos que hicieron mantas y lanzaron las linduras a los futbolistas cementeros es ni más ni menos que un integrante de La Sangre Azul de apodo ‘El Caballo’, y que es también parte de la nómina de la Cooperativa, por lo que es común que le ayude a la actual directiva a montar este tipo de numeritos, también como aquél en el que recibieron a Aguirre como si fuera candidato a la presidencia municipal. ¿Será que sean acarreados estos también, que es la forma de presión desde las oficinas de Gran Sur? Seguiremos investigando.

HISTÓRICO ‘CENTRO’ DE DOÑA TELE

Y de remate, con eso de que las Doñas Tele están echando la casa por la ventana para Qatar, me contaron que en Televisa van a aprovechar como no lo habían hecho para tener un centro de transmisiones histórico y no en el lugar del Mundial: el Estadio Azteca, propiedad de la empresa y que será el núcleo desde donde partirán los enlaces a Medio Oriente y varias transmisiones, para lucir no sólo su legendario recorrido, sino para utilizarlo antes de que empiece la remodelación. Veamos cómo les queda.

