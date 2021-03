Burocracia frena el llamado de Funes Mori al Tri

LA ESPERA QUE DESESPERA EN EL TRI

No te emociones aún con Funes Mori enfundado con la verde…bueno, sí, para qué me hago. Mejor me explico. Aunque su llegada a la Selección Mexicana comienza a desesperar, es inminente. El argentino encaja a la perfección en el sistema del Tata, como ‘9’ clavado recibiendo asistencias de Chucky o Tecatito, ¿te lo imaginas? El problema es que la burocracia de nuestro país sigue congelada por la pandemia.

De entrada, hay disposición de ambos lados: Martino lo quiere ante la recuperación lenta de Raúl Jiménez, la ausencia de los olímpicos como Macías, y la baja de juego del Chicharito; por su parte, el mellizo quiere estar, luego de que FIFA ha cambiado la regla para que pueda participar con el Tri a pesar de haber portado la playera albiceleste en un Sudamericano Sub 20 y otro amistoso con la mayor. Hay voluntad, falta el trámite.

Su gente cercana me cuenta: “Esperamos que finalice pronto, la pandemia afectó el curso habitual del trámite”. Lo que hace falta es que la Secretaria de Relaciones Exteriores le entregue la carta de naturalización. Con ese documento, puede sacar el pasaporte mexicano en un día, y así, el Tata ya podría convocarlo. Así que no hay fecha, pero me aseguran que “muy pronto”. ¿Te gustaría verlo en el Tri?

MEMO TIENE FE EN LOS JUVENILES

Siguiendo con temas del Tricolor, el caso de los mayores que podrá llamar Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sigue como misterio. Ya leíste en la entrevista que le dio a RÉCORD que descarta a Carlitos Vela, y así, los nombres que quedan como opciones una vez que se consiga el pase son meras especulaciones. Uno de los que más ha sonado es el de Guillermo Ochoa.

Aunque a Memo la idea le agrada y me cuentan que sí está dispuesto a sumar a la Selección si Jimmy lo convoca, el veterano portero de las Águilas tiene fe en algunos jóvenes porteros que han estado en el proceso, como Luis Malagón y Sebastián Jurado, y no duda en que podrían hacer un buen papel.

Ochoa estará a la espera de cualquier decisión y sabe que América también lo requerirá, por lo que ya no depende del cancerbero. ¿Tú ocuparías una de las plazas de mayores en Ochoa? Yo coincido que la portería está bien cubierta con los chavos.

TALA SE CRECE ANTE SU 'ÁRBITRO FAVORITO'

La polémica arbitral se desató una vez más en Liga MX, ahora en el viejo duelo entre Alfredo Talavera y el árbitro César Ramos, que culminó con triunfo de Cruz Azul gracias a un polémico penalti sobre la hora. Pumas se quejó amargamente ante la afición de que no fue mano de Johan Vásquez, desde el técnico hasta la gente de comunicación del Club Universidad. Sin reparo. Entre los especialistas hubo división de opiniones.

Me cuentan que hubo jugadores auriazules muy prendidos que se querían comer vivo a Ramos Palazuelos, especialmente Nico Freire y el propio Vásquez, y esta vez quien salió a calmar los ánimos fue un personaje que ha tenido momentos de rivalidad con este silbante, ni más ni menos que Alfredo Talavera, quien sacó a relucir su tremenda experiencia.

Tala ya no se enganchó con Ramos, sabe que lo trae bien medido después de las expulsiones polémicas que le ha aplicado. Bien por el portero, que supo tener cabeza fría en un momento tan caliente; con esta personalidad y las soberbias atajadas que mantiene con Pumas, no dudo que pueda colarse al Mundial con el Tata. Lo tiene bien merecido. Aunque eso sí, con quien intercambió linduras durante el juego, especialmente tras el agónico gol, fue con el Cabecita Rodríguez, quien incluso le mandó un ademán tras clavarle el penalti. Cosas de la cancha.

Por su parte, me cuentan que el árbitro, después de ver la jugada con calma, está seguro que marcó correctamente.

VIÑAS YA HIZO CATARSIS

Finalmente Fede ya pudo marcar con el Ame en la era Solari; transcurrieron cinco largos meses para que volviera a celebrar una anotación con las Águilas, y mira que se la hicieron cardiaca revisando la jugada en el VAR que no era fuera de lugar.

La sequía lo traía loco. En el vestidor, el uruguayo reconoció con sus compañeros más cercanos que hizo ‘catarsis’ al marcar el del triunfo ante León y liberó presión como olla exprés. Viñas sólo ha podido ser titular en dos partidos de la campaña y no ha gozado de la confianza del entrenador argentino, sin minutos y con el tema del castigo por su alineación indebida. Sin embargo, como te contaba en una columna anterior, ha tenido apoyo de su entorno y me dicen que es un Fede renovado tras el gol. Ojalá que Solari lo sepa aprovechar.

NICO VIVE LA VIDA LOCA

Al inicio del torneo, cuando los registros no estaban cerrados, Nico asistió recurrentemente al Nido a hacer rehabilitación, a estar presente mientras el chileno creía firme la posibilidad de que le harían espacio como extranjero en la plantilla del Guard1anes 2021, cosa que al final no pasó.

El desencanto provocó que a Nico le valería un pepino, se fue a tratarse a Estados Unidos y allá se quedó, como decía aquel filósofo puertoriqueño: viviendo la vida loca. Y ya lo vimos todos, mientras en el Nido le siguen pagando su sueldazazazo, Castillo está de lo más relajado paseando, desde ir a la pelea del Canelo Álvarez, a estar muy activo jugando poker con profesionales, a ponerse muy cariñoso en el yate con la guapísima modelo Kristin Totaro. Qué envidia, ¿no?

Eso sí, me dicen que ya viene de retache después de su tour por la Unión Americana, pues ya le pidió la directiva azulcrema que mejor se ponga a rehabilitar en el club.

CONTRASTE FEMENIL: DE LA INCAPACIDAD DE UNIVERSIDAD AL EJEMPLO DE AMÉRICA

A propósito del Día Internacional de la Mujer, que sirve para que todos recordemos lo que hace falta en la lucha para lograr equidad de género en nuestra desbalanceada sociedad, te dejo un par de reflexiones.

La primera tiene que ver con el pacto en el arranque de la Liga Femenil MX se acordó entre los clubes para no desequilibrar la naciente competencia y que los dos regios traicionaron a placer para despacharse con la cuchara grande en los fichajes. De ahí la explicación de por qué dominan el torneo.

Pues me dicen que están buscando una regulación al tema, no sólo para poner un tope hacia arriba, cosa complicada, sino también poner un límite hacia abajo, para subir el promedio de tres mil 500 pesos mensuales de salario. Tema complicadísimo, pero que ojalá se logre.

El otro tema son los espinosos casos que tienen que ver con la identidad de género, que se han suscitado en muchos clubes y que ante la falta de capacidad para afrontarlos se han mantenido en la oscuridad. Uno de los ejemplos representativos ocurrió en el femenil del Club Universidad, donde hubo otro caso de acoso sexual (otro más, aunque usted, no lo crea), con menor de edad involucrada. Si esto pasa recurrentemente en el representante de nuestra ilustre UNAM y no tienen la capacidad para enfrentarlo, ¿te imaginas en los demás?

El equipo que ya puso manos a la obra es América, que tras el caso de la acusación de violencia de género de Renato Ibarra, y de los juveniles que se burlaron de una canción que enarbola el movimiento feminista, no se quedaron cruzados de brazos, recurrieron a instancias adecuadas para atacar su problema, educar y crear conciencia en el club, para establecer los protocolos necesarios y hoy son ejemplo de estas acciones. Me cuentan de Liga MX que incluso ya les preguntaron qué y cómo lo hicieron para buscar replicarlo en el resto de clubes. Bien ahí.

