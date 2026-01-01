Fantasma Figueroa es confirmado como nuevo entrenador de los cremas

Después de haber dirigido a la Selección de Nicaragua, donde no logró clasificar a la Copa del Mundo del próximo año, Marco Antonio 'El Fantasma' Figueroa dirigirá a un equipo grande del continente americano.

Previo al arranque del siguiente torneo en el futbol de Guatemala, el Comunicaciones decidió darle las gracias a Ronald González, entrenador que terminó en la última posición del futbol chapín.

Con el entrenador costarricense, el Comunicaciones ganó cinco, empató cinco y perdió en 12 ocasiones, quedando en última posición del futbol guatemalteco al solo sumar 20 puntos de los 66 posibles en la liga guatemalteca.

El Comunicaciones solo pudo ganar un encuentro de los últimos cinco del futbol de Guatemala, empató uno y perdió tres en fila, por su parte, Figueroa vivirá su segunda etapa al frente del cuadro crema.

¿Cómo le fue al Fantasma en su primera etapa con el Comunicaciones?

Figueroa llegó al Comunicaciones de Guatemala en el año 2001, donde ganó un total de 13 partidos, empató otros siete y perdió solo seis, en esa temporada el cuadro chapín se consagró campeón, aunque no como Figueroa al frente del club.

Después de su salida, Figueroa hizo carrera en la Liga MX, dirigiendo a clubes como La Piedad, Jaguares, Celaya, Tecos y Monarcas Morelia, dirigió en la liga de Chilena y fue campeón con el Everton de Viña del Mar en la segunda división del futbol sudamericano.

¿Cómo le fue al Fantasma con Nicaragua?

El entrenador chileno tomó el cargo de la Selección de Nicaragua en 2022, después de tres años, Figueroa dejó a la Selección tras quedar eliminados de la Copa del Mundo del 2026, donde Haití consiguió el boleto para la Copa del Mundo del siguiente año.

Nicaragua solo pudo ganar un partido, empató uno y perdió cuatro, quedando último de su grupo.