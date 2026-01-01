Mal y de malas: Liverpool repite empate con Leeds y encienden las alarmas en Anfield

En el arranque de un nuevo año, la mejor liga del mundo trajo el duelo correspondiente a la Jornada 19 entre el Liverpool y el Leeds United, mismo que prometía emociones e intensidad para inaugurar el 2026, sin embargo, este terminó en un gris 0 - 0.

Jornada 19 Premier League I AP

Campeonato lejano

Con el arranque del nuevo año, también llegan nuevas ilusiones para el equipo de los Reds, sin embargo, una vez más el timonel de Arne Slot no pudo mostrar su mejor futbol en Anfield y se tuvo que conformar con un amargo empate en el primer juego de Premier League del 2026.

En un encuentro que notaba un ritmo medio/bajo en ambos lados, el Liverpool fue quien tomó la batuta e intentó ir al frente haciendo valer su localía; Florian Wirtz y Hugo Ekitike serían los pioneros en causar peligro en el area de la visita.

Liverpool vs Leeds I AP

Las dos jugadas que hicieron levantar a la gente de sus asientos llegaron con dos trazos largos que rompían la línea desde el medio campo hasta el arco de Lucas Perri del Leeds. La primera de estas fue tras un pase Ryan Gravenberch a Ekitike, el cual quedó dentro del área pero no pudo ante las series piernas que tenía de flete.

Finalmente un centro en la diagonal de la muerte dejó al mismo Ekitike frente a la portería del Leeds, sin embargo, su remate de cabeza terminó por salir desviado en dirección opuesta al marco visitante.

¿Alarmas en Anfield?

La segunda mitad no trajo más que lo mismo y menos que los primeros 45 minutos de partido, con un Liverpool que intentó llegar hasta la portería rival, pero con poca idea y claridad en la última parte del campo.

Pasados los 60 minutos el equipo de Leeds comenzó a super a los Reds desde la zona de los extremos del campo con Gabriel Gudmundsson y James Justin, superando a la zaga local y mandando balones en diagonal que comenzaron a encontrar al ingresado de cambio, Noah Okafor, sin embargo, la defensa hizo lo propio.

Empate en Anfield I AP

Con las insistentes llegadas de los Whites en el área de Alisson Becker, Slot intentó ajustar en medio campo, pero con poco éxito, ya que a los 80 minutos, la visita logró romper el cero con un tanto de Dominic Calvert-Lewin, desafortunadamente para el respetable y para el espectáculo, este fue anulado por fuera de juego.

Al final y pese a los innumerables cambios del estratega neerlandés, el Liverpool no pudo más que tener un par de acercamientos a la portería gracias a un par de centros y tiros de esquina, al final las inconsistencias provocaron que parte de sus hinchas se retiraron del campo minutos antes del pitido final, dejando en claro la crisis que hay en Anfield.