Clubes se quejaron por concesión de Liga MX al América

REGAÑO Y FRENO EN DOÑA LIGA

No para la ola expansiva que desató el desastre del Monterrey con sus positivos. Te cuento ahora cómo impactó a la renovada presidencia de la Liga MX. Pues tras el pobre criterio de Rayados para contener los contagios, y con América como el principal afectado, Mikel Arriola aceptó reprogramar el partido de las Águilas ante Juárez, pero se saltó un pequeño detalle para ayudar a bajar el enojo de los de Coapa: sólo acreditaron seis positivos, no los 8 que pide la Liga MX para hacer los cambios de fecha.

Esto molestó a muchos equipos, pues si habían quedado que eran mínimo ocho las bajas por el bicho, ¿por qué ‘ayudaban’ al Ame? Digamos que fue el primer manotazo a Arriola, para que no empezara a tener favoritismo, a pesar de que lo único que buscó es darle una solución al problema que creó Monterrey, pues a los regios no había forma de castigarlos, ya que actuaron bajo el límite del reglamento.

Se elevó el problema, porque otros clubes preguntaron: ¿Entonces yo también puedo reprogramar con seis? Vaya lío. Para frenarles el carro, Doña Liga trató de componer: cuando América avisó de sus nuevos resultados, en los que ya no salieron más positivos, el torneo aprovechó para cambiar ooootra vez de fecha, ahora lo ‘regresó’ ocho días, así, ante el resto de equipos es como si no hubiera pasado nada, y con esto esperan que ya no hablen a la oficina de Toluca a pedir cambios con menos ocho positivos. Veamos.

NI IMPUESTO NI RECOMENDADO

Aprovecho para contarte más de Arriola, pues me han preguntado por quién fue impuesto o recomendado, y te explico que por primera vez en la historia, la cabeza de la Liga MX fue seleccionada mediante un proceso de reclutamiento de altísimo nivel, es decir, contrataron a una empresa ‘cazatalentos’ de jerarquía y así llegaron hasta Mikel. Ni Bonilla ni Decio, ni los anteriores presidentes de Femexfut que fungían como cabezas de la liga.

La selección fue amplia, inició con 50 candidatos y al estilo de eliminatoria mundialista fueron descartando hasta que a la Final llegaron dos, un empresario francés que ha levantado una marca a niveles extraordinarios al noroeste de nuestro país (no puedo revelarte el nombre por confidencialidad), y Mikel.

Al final, los dueños más pesados de Liga MX terminaron eligiendo, se decantaron por Arriola por su perfil ‘tecnócrata’, su conocimiento de temas fiscales y del IMSS, por su breve paso por la política, y por sus antecedentes como deportista, acuérdate que ya te platiqué que fue pelotari campeón nacional. Ya después, a los propietarios de menor jerarquía les pasaron el nombre nomás por cortesía, para que terminaran de palomearlo. Así que Arriola no fue impuesto por nadie y no responde a intereses de un propietario o un grupo, sino que realmente funciona como el sueño que tiene la liga: una especie de Comisionado al estilo NFL o NBA, sin tener favoritos en el torneo.

POR COSTO DE PRUEBAS, LIGAS PUEDEN PARAR

Ya que estoy metido en temas de Liga MX, te cuento un nuevo caso complicado en nuestro futbol derivado de la pandemia. Primero, hay que poner el contexto: Para un club del Máximo Circuito, el promedio de costo de las pruebas PCR, las más efectivas para detectar positivos, es de cerca de medio millón de pesos. El costo de la prueba individual es de tres mil 800 pesos, pero con convenios con laboratorios, me cuentan que los clubes han logrado que les salga hasta en mil 800 morlacos, pues son alrededor de 150 las que deben de un jalón, tomando en cuenta a todo el plantel y cuerpo técnico de Liga MX, hasta la Femenil, incluyendo juveniles, más administrativos. Una buena lana.

Por eso es que ‘se relajó’ la frecuencia de estos exámenes entre algunos clubes de Doña Liga, aunque las autoridades del torneo lo quieran negar. Es una realidad que son costosas, y peor aún en este tiempo en el que los ingresos están tan mermados. Pues aunque en Liga MX ya apretaron para la frecuencia de estas pruebas y la de antígenos, que ya te explicaba la columna anterior que es más barata y rápida aunque pierde efectividad, en otras divisiones ya pegó durísimo el tema de los costos.

Te pongo el ejemplo de la Expansión Em Ex, donde los clubes hacen unas 40 pruebas PCR en cada fecha establecida, lo que les sale en promedio en 75 mil pesos, mismo costo que pagan los equipos de las divisiones de abajo, como la Segunda Premier y la Tercera División Profesional. Pues me cuentan que estas últimas dos ya no aguantan estos gastos, que hoy son indispensables para jugar, y ahora la mayoría de los dueños de estos circuitos prefieren detener el campeonato que seguir pagando estos exámenes. Ya no pueden conseguir pagando estas cuentotas.

Aunque las cabezas de ambas divisiones, Pepe Vázquez y Pepe Escobedo, no quieren que se detenga, me aseguran que es inminente que suceda, que se ratifique en la siguiente asamblea. Primero vendrá la suspensión de Segunda y TDP, y eventualmente se hará oficial la cancelación de esta temporada. Todo por los costos de las pruebas. Una lástima.

MOZO YA CANSÓ EN CANTERA

Ahora sí, a lo de Mozo y su video pachanguero que ya le acarreó la multa de Liga MX por romper los códigos de cuidado sanitario. Los tequilitas que Alan se aventó de ‘boa’ el viernes pasado podrían costarle mucho más caro de lo que ya se explicó, al grado de que la factura sea que se despida de Pumas.

Resulta que el video del defensa caló hondo entre mis compadres de la directiva felina, al grado de que mi amigo Polo Silva, el presi auriazul, pegó el grito en el cielo y dejó bien claras dos cosas:

Una, que ya no está Ares de Parga para defender a Mozo y taparle sus indisciplinas, cosa que sucedió en repetidas ocasiones, justificado siempre con el argumento de que era una figura juvenil de Pumas con futuro de exportación.

La otra, que ya se cansó de que siempre sea el lateral el que esté metido en problemas en el primer equipo, por lo que ya plantearon la opción de deshacerse de Alan, para que ya de plano lo aguanten en otro lado. Es algo que terminarán definiendo en próximos días, pero Silva está que echa lumbre por cómo ha arrastrado el prestigio de Universidad.

Además, me cuentan que por más que hablan con Mozo, el zaguero no entiende y pone la fiesta antes que todo, aunque lo multen y lo regañen, no entiende.

NO SÓLO IMPACTA LO DEPORTIVO, ¿Y LA DISCULPA?

Ya viste lo corto del plantel de Pumas como para que un titular como Mozo tenga que ser apartado por disciplina; en lugar de ser gripa, con una baja así les da pulmonía. Pues el efecto de lo que hizo Alan no sólo es deportivo, sino que también es comercial.

Me contó mi oreja auriazul que otra de las cosas que enfureció a la directiva de Universidad es que con el video del lateral, algunos de los patrocinadores del club de inmediato se comunicaron a Cantera para expresar su molestia por invertir en un equipo con jugadores que ensucian la imagen del club y por lo tanto, de su marca. Incluso, hubo la intención de uno de echarse para atrás, con lo que eso significa en estos días que escasea el patrocinio, pero ya me dijeron que se va a esperar hasta que termine su contrato.

Por todo esto, en el club analizan la posibilidad de que Mozo haga una disculpa pública, que la verdad es que dudo mucho que pase, pues con eso de que por los valores de la UNAM no pueden obligarlos a nada de nada, tiene que salir del jugador.

SE SALVARON LOS CHAVOS

En temas del América, ya empiezan a ver la luz con el tema de los contagios tras la imprudencia de Rayados, que resultó más que polémica. Ya sabemos que las pruebas sólo arrojaron tres casos positivos en jugadores del primer equipo (Paco Memo, Richard y Benedetti), pero en categorías menores no les fue tan mal al registrar sólo un caso en la Sub 20, que fue el defensa Alan Arreola. Los juveniles estuvieron presentes en El Barrial y cuando se esperaba lo peor, las buenas noticias llegaron a Coapa y no hubo alarma como se intuía después de los dimes y diretes.

EL DILEMA DE NICO SIGUE Y SE COMPLICA

Las puertas en América de aquí al 31 de enero siguen abiertas y algo que te puedo decir es que aunque Nico Castillo viene progresando muy bien después del trago amargo que experimentó con la trombosis, pero ya no es lo más probable que las Águilas lo registren de última hora. Se complica todo.

El conjunto azulcrema tiene doce extranjeros (sólo se permiten once en la lista oficial). Hay una opción: En el caso del paraguayo Sergio Díaz, Solari no le tiene una confianza, pero te recuerdo que no se puede prestar a un jugador que ya tienes prestado; pero están pensando que podrían darlo de baja, para que sólo tenga participación con la Sub 20 y así abrirle la plaza a Castillo.

Y es que con Andrés Ibarguën no se cierra nada, pues deben ceder en la plata para que se vaya a la MLS y aún no hay nada seguro. Así que Nico cuenta los minutos para que se dé el pase del colombiano a la Liga estadounidense o que se animen a ‘congelar’ a Díaz.

¿OTRO CASTIGO AL TUCA?

Ya de salida, te dejo esta foto de mi amigo el Tuca. ¿Qué le ves de raro? ¿Qué le hace falta? Pues así se la pasó todo el partido en el palco, a donde se fue tras estar suspendido por fumar en la banca. ¿Se vale volver a castigarlo por esto? No cabe duda que se acostumbró a hacer lo que se le pega en gana y que no le pase nada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO DIAZ, PRETENDIDO POR EL GUARANÍ DE PARAGUAY.