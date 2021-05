¿Cómo tomó Cruz Azul el liderazgo ejercido por Reynoso?

QUÉ LIDERAZGO DE REYNOSO

Lo del peruano Reynoso es fantástico. Es de otro planeta. Pregunté con gente que lo ha visto trabajar al interior de La Máquina y me quedo con este concepto: “No respeta jerarquías, sino que valora al que esté mejor”, y para muestra muchos botones.

De lo más claro, me explica mi oreja pitufa, lo que sucedió con Romo, quien después de la olímpica tuvo un descenso en su nivel notable y no le tembló la mano para sentarlo. Con Orbelín fue algo similar. O con lo de Cabecita y el tema de la indisciplina, por el estilo. Hasta que considera que están en nivel y demuestran actitud los pone. Casos contrarios, por ejemplo, con el Chaquito Giménez, que me dicen que se rompe el alma en el entrenamiento y eso lo valoró Juan al grado de darle más acción en plena Liguilla.

Al final, este estilo de liderazgo ha sido muy valorado por el plantel, que lo respeta y no cuestiona cuando comen banca. Genio, Reynoso. Cuántas ansias tengo de ver que se corone este trabajo con la anhelada novena de la Nación Azul.

AYUDA MENTAL EXTERNA

Por cierto que el plantel celeste tuvo este miércoles una de las sesiones con el coach mental que ha venido a ayudarles en la recta final del torneo desde Necaxa, pues saben que el plantel necesita apuntalar este rubro, tan problemático en los últimos años. Incluso, me adelantaron que antes de la Final de Vuelta, el sábado, tendrán otra sesión, y que la quieren mezclar con la serenata que le llevará la afición.

A la primera verbena que armaron los seguidores cementeros afuera del Hotel Royal, su hotel de concentración, acudieron cerca de 500 azules; para la anterior, previo a Pachuca, fueron el doble, y se espera que para ésta rebasen los dos mil entusiastas cantando y gritando porras a La Máquina. Veamos.

EL OTRO AMERICANISTA DE LA ORGI-FIESTA

Me contó mi oreja de Coapa: “Al menos a dos ya me los divorciaron”. No pude más que compadecerme ...de las mujeres de los futbolistas. Y me contó además: “Y ya saben arriba que había más jugadores”, pero se negó a balconear a los que no exhibió TV Notas.

Sin embargo, las células de investigación de su Franco se pusieron a trabajar y al menos ventilaré a uno de los que sí se ve en las imágenes, un futbolista que ya ha aparecido en esta columna por indisciplina fuera de la cancha y que no ha logrado pesar en América: Alan Medina, mediocampista de 23 años que procede del Toluca, y que por su carácter festivo ha hecho química con los extranjeros de las Águilas. Vaya nivel.

EL SÉPTIMO PASAJERO VA GRATIS

Resulta que a partir de la lesión de Pablo Luna, aquel auxiliar del Atlas-Tigres que se lesionó terrible por la banda, la Comisión de Brizio manda siete árbitros a los partidos de Liguilla, para que exista un reemplazo adecuado por si no puede continuar uno de los ‘abanderados’.

Si el central se lastima, entra al quite el cuarto árbitro, pero no había sustituto como tal para los auxiliares. Eso sí, y aquí viene la chistosada de los compas de Brizio: ¡Resulta que al séptimo no le pagan! Va de a grapa a chambear. Por ejemplo, el central de la Final cobra 100 mil pesos. Y el séptimo árbitro no recibe un peso. Así se las gastan.

QUE MEJORE LAS FORMAS

Pues aunque ya había escuchado que Gustavo Vargas era candidato para volver a Pumas como auxiliar de Lillini, sí me sorprendió que se concretara y por supuesto que me fui a preguntar por qué, a lo que encontré respuesta rápida: “Lo pidió Chucho”, claro, fueron compañeros y será su oreja al interior del equipo.

No es un secreto que la relación entre el técnico y el presidente deportivo no es la mejor, son cordiales y hablan lo necesario, pero hace falta mejor enlace. Para eso llega Gustavo. Eso sí, hay muchos que temen que regrese con sus malas formas.

Me platican que aún queda fresco el recuerdo del paso de Vargas por CU como auxiliar de José Luis Trejo, pues se peleó con medio mundo porque tendía a ser "déspota" con algunos, e incluso “hacía menos a los más jóvenes”, o hasta los consideraba “poco inteligentes”. Espero que ya halla cambiado la actitud, y sobre todo que Lillini sepa lo que hace al haber llevado a su equipo a un viejo lobo de mar.

