Crimen organizado, detrás de la violencia en Querétaro

BOMBEROS

Vaya caos. Y vaya solución que se logró. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes.

Primero, señora prueba de fuego que está por solventar la dupla De Luisa-Arriola, hoy en la Asamblea de Dueños van a salir como bomberazos ante el incendio que ya se había iniciado en casa por culpa de la directiva de Gallos.

Si se termina por aceptar la propuesta de ‘congelar’ a esta dirigencia y al estadio causante del día más violento de nuestro futbol, más lo que viene, sin afectar a futbolistas ni las categorías femenil y juveniles, ni al desarrollo del torneo actual, los pondrá de nuevo en un escalón de reconocimiento unánime cuando parecía que de esta no se podrían salvar.

En la nómina de Gallos son 471 empleados directos, más los que se activan en el día de partido como local, que son mil 590, es decir, no era fácil borrar de un plumazo al club. Así que bien ahí. Y ahora sí, al detalle sabroso.

ALGO MÁS QUE BARRAS

Primero, el tema candente de todo el embrollo: por qué se desató la barbarie en La Corregidora. Yo creo que ya son pocos los que realmente aún creen que esto fue un mero choque de barras. Aunque es cierto que ya había antecedentes, jamás con las condiciones extraordinarias que permitió el Querétaro el sábado anterior. Hay demasiadas elementos que apuntan a otra explicación.

No puedo asegurar nada ante la falta de pruebas contundentes, pero te platico lo que me han comentado desde el club, autoridades del lugar y hasta de Doña Fede y Liga Em Ex, la explicación que nunca será oficial, pero que hace entender lo que pasó: esto fue obra del crimen organizado.

El modus operandi de dejar a las víctimas sin ropa ni identificaciones, la crueldad de los ataques, el número elevado que ingresó de lo que acostumbra la barra queretana, los antecedentes de los líderes. Incluso la empresa de seguridad que recién canceló el gobierno estatal, que me aseguran que estaba coludida con el grupo que organizó el ataque.

Basta ver cómo los elementos de protección les abrieron paso, incluso hay imágenes donde ayudan a agredir a los atlistas, como el ‘98’, que se dio vuelo golpeando aún con el uniforme, y otros que traen radios mientras reparten patadas. Incluso Adolfo Ríos ya lo dejó caer: “Parecía que sí había una situación de acuerdo, en un minuto exacto para poder detonar un descontrol cómo se detonó”.

Tampoco vamos a venir a descubrir que hay organizaciones delictivas infiltradas en las barras futboleras, pero esto pasó límites. ¿Por qué? La respuesta en la que más coinciden mis orejas es que era un mensaje al Gobernador Kuri, quien no había ‘pactado’ con un grupo local y que ya le habían advertido. No soy experto en la materia, ni pretendo serlo, pero sí debo exponer lo que se explica en lo oscurito y en secreto. Tú serás el mejor juez.

ROBARON A DOÑA TELE

Lo que sí es una certeza de estos malparidos, es que a la empresa que le produjo el partido a Fox en La Corregidora, que se llama Televital, le robaron equipo de trabajo y golpearon a quienes estaban en cancha.

Para que te des una idea: se fusilaron un equipo Vokkero Elite, un monitor ATVIO 24, una mochila con cinco transceptores y un wireless interface, el equipo de comunicación de los árbitros nuevecito, el monitor del VAR destruido, ¡todo con valor de 31 mil dólares! Malnacidos. De verdad qué coraje.

COMO IMPUESTO NUNCA JALÓ

Por cierto, que de la directiva, quien era responsable directo del operativo de seguridad en Gallos Blancos era Adolfo Ríos, el director general del equipo. Me dicen que será parte de los cepillados, aunque no necesariamente ‘desafiliado’ o ‘expulsado’ del futbol mexicano.

El exportero llegó al club queretano en septiembre pasado, luego de que se bajó de la candidatura a la alcaldía de la capital del estado con el Verde y Movimiento Ciudadano, y fue recomendado directamente por el Gobernador Kuri, para que fuera su enlace con la directiva del club. Sin embargo, la realidad es que nunca logró hacer clic con Solares, pues era más impuesto que necesario.

REGRESA AL DUEÑO

Ahora, la explicación de por qué administrará al equipo Jorgealberto Hank, y es bastante simple: porque aún le pertenece la franquicia, ya que no se la han terminado de pagar los ‘nuevos dueños’ que hoy expulsarán de nuestro futbol.

Hank se la compró a Olegario Vázquez Raña en diciembre de 2019 a través de un crédito del banco de Grupo Ángeles, Multiva, para ir saldando en pagos. Así, en la FMF sí se registró este cambio de propietario para el siguiente torneo. Medio año después llegó la oferta encabezada por Greg Taylor, con Solares y Velarde a bordo, con recomendación de la Femexfut de traspasarlo por la multipropiedad.

Así, Hank la aceptó y negoció que este nuevo grupo terminara de pagar aquel crédito, aunque Jorgealberto aún quedó como ‘dueño del título de propiedad’ de Gallos ante Doña Fede, pero con estos responsables al mando. Para que te des una idea, la nueva deuda ascendía a 600 melones de los del águila, que me dicen fueron pagando, pero que todavía les quedaba un rato. Así, es natural que el equipo regrese con quien aún es el propietario.

EL PROMOTOR QUE SE ZAFÓ

Vale la pena aclarar que quien avaló este último movimiento de dueños fue Enrique Bonilla, incluso salió de inmediato a defender a estos promotores como nuevos propietarios, asegurando que ya no se iban a dedicar a la representación para no entrar en conflicto con los reglamentos de FIFA. Ándale pues.

El que se autonombraba como principal ‘inversor’ de este grupo era Greg Taylor, quien llegó a ser uno de los representantes dominantes del futbol mexicano. Y la jugó de ‘10’. Resulta que cuando dieron la propuesta de compra a Hank, y se presentaron también con el gobierno de Querétaro y con la propia Femexfut, el promotor siempre dio la cara.

Peeeero a la hora de hacer el contrato de responsabilidad de la deuda, Taylor le pidió a sus socios no aparecer, así que le permitieron no poner su firma, aunque seguiría como dueño y parte del negocio. Velarde y Solares, por ejemplo, sí firmaron. Eso sí, Greg siguió con la representación, en especial en Uruguay, de donde siguió trayendo a México cantidad de futbolistas. Y nadie dijo nada.

Así avanzó el show y hoy que explota la bomba contra esta inepta directiva, resulta que el único que no va a salir raspado es Taylor, pues su nombre no aparece en ningún documento como responsable. Qué vivo salió.

