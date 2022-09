Cruz Azul cree que hubo 'grilla' a Jurado y no quiere renovar a Corona

YA NO QUIEREN EXPERIENCIA

En temas con tinte azul, te cuento que a pesar de que Chuy Corona ya recuperó merecidamente la titularidad, no todo marcha como quisiera el histórico portero cementero.

Pues me contaron que la directiva que ahora opera López de Silanes para el Inge Velázquez no tiene planes para renovar a Corona, pues consideran que le hizo grilla a Jurado cuando era suplente, y eso no ayuda a crearle un nuevo contrato.

Es un hecho que esta directiva celeste tiene nuevos objetivos: recortar presupuesto, además de inyectar juventud como no se hizo en las últimas décadas.

El plantel cementero es veterano y seguramente ya no veremos a Corona y más en los siguientes torneos. Pero eso sí, mientras la juventud reacciona, seguirán con los experimentados para que saquen las papas del horno.

MÁS ENEMIGOS QUE AMIGOS

Ah qué mi Tri, no sale de una cuando le cae otra. Pues ahora es del flamante director deportivo de selecciones, que nomás aterrizó en las oficinas de Doña Fede y está ganando más enemigos que amigos.

Primero, ya escuchaste al Tata Martino, que se quejó de haberle dado cepillo a Torrado, y me peluseó a Ordiales sin reparar en la importancia de su cargo.

Y también los jugadores campeones de Cruz Azul, Aguilar y Corona, que exhibieron públicamente el terrible ambiente que generaba el dirigente en La Máquina.

Pues ahora hay varios clubes molestos con Ordiales por el molero en Atlanta, pues a pesar de que le pidieron que cuidara los minutos de sus jugadores, como Montes de Rayados y Vega de Chivas, no cumplió. Tampoco tuvo comunicación por el caso de Córdova, y América sigue sin explicación clara por lo de Zendejas.

Eso sí, Jaime está en toda la disposición, pero no tenía ni medio pie y se le acumularon los pendientes, y peor, mientras sigue asesorando por fuera a Cruz Azul. Ojalá que pueda ayudar realmente a la Selección Mexicana, porque vaya que lo necesitan.

NO PIENSA VOLAR

Para seguirle con otro portero histórico de un grande, ya te conté que el contrato de Francisco Guillermo Ochoa Magaña llega a su fin este diciembre y las pláticas para su renovación marchan viento en popa.

Su representante, Manuel Berlanga, ya está en México para acelerar la firma a petición de Memo, para quedarse en la institución que le dio la oportunidad de debutar en el 2004 y que tanto quiere.

Hay voluntad de ambas partes y el gran tema ni siquiera es lo salarial, que mantendrá a Ochoa como uno de los futbolistas mejor pagados del país, sino el tiempo, pues Memo espera dos años al menos, pero la directiva le dará sólo uno de cajón. La idea es que con el cumplimiento de ciertos requisitos se gane la renovación automática para tenerlo hasta el verano de 2024. Así que todos en Coapa esperan que el incansable meta vaya al Mundial con México con el ánimo a tope y la seguridad de que se queda con felicidad en las Águilas.

VOLVERÁ SIN BRILLO

En breves de nuestros ‘europeos’, el que va perdiendo gas en Inglaterra, incluso con el equipo juvenil del Newcastle United es Santi Muñoz, que está por cumplir a fin de año el sueño europeo.

El delantero fue ‘prestado’ a la fuerza al club británico, pues no quiso quedarse en Santos para ganarse un lugar como estelar en Primera División. El Mudo Aguirre es el ejemplo, que incluso ya pudo ir con la selección del Tata.

Pero su agente, Alex López, convenció al chavo y a sus papás de volar, a pesar de no tener oportunidad de quedarse en el Viejo Continente.

Es un hecho que Newcastle ni lo comprará ni buscará renovar el préstamo y ya lo esperan en Santos en diciembre, para ver qué hacen con un chavo que perdió ocho meses de desarrollo por escuchar el canto de la sirena de su promotor.

LE DAN LA VUELTA

Los que ya se cansaron son algunos futbolistas de Pumas, que nomás sienten que no ven la suya con el trabajo de mi queridísimo Ariel González y su preparación física en el plantel estelar.

De las primeras cosas que cambio el Doc Mejía Barón cuando volvió a Cantera fue precisamente lo del acondicionamiento del primer equipo, pues subió de las juveniles a su eterno compadre Ariel.

Sin embargo, unas orejitas azul y oro me contaron que el grupo de Liga MX no siente completo el trabajo con González, así que muchas veces hacen la preparación a sus espaldas, sin que se entere de que no siguieron sus instrucciones al pie de la letra, pues consideran que no es apropiado a los tiempos actuales. Será el sereno, pero estos felinos necesitan mucho más que tareas físicas para resurgir.

