Cruz Azul suma dos refuerzos para el Guardianes 2021

REFUERZOS A LA MÁQUINA

Pero no son jugadores, no te me alborotes, querido integrante de la Nación Celeste. Esos ya te escribí que no van a volver a caer en cascada en La Noria en esta era de austeridad. Esta vez son fichajes para la oficina, que trae mi querido Álvaro Dávila para ayudarle a acercarse a La Novena anhelada.

Primero, llegará quien fuera vice en la extinta Monarquía por casi cinco años, brazo derecho de Dávila en la época, cuando lograron salvar al equipo del descenso en par de ocasiones y calificaron a cinco de nueve Liguillas: Héctor Lara. Además, era el bueno para hacer las compras y ventas del club michoacano, como la del peruano Ruidíaz, por el que se metieron un lanón. Lástima que en La Noria no hay queso para las quesadillas por ahora, así que no podrá lucir sus dotes en menesteres de fichajes.

Eso sí, me aseguran que Jaime Ordiales, quien es el mero mero para estos menesteres, no se irá, al menos no por ahora, pues es él el que lleva las riendas de muchos temas en el club cementero y “sería imprudente cortarlo”, me asegura mi oreja pitufa.

Otro que aterrizará en el equipo cementero será un nuevo jefe de comunicación, también con pasado brillante en Morelia, además de otros clubes como América, Atlas y Mazatlán, donde está cerrando el ciclo profesional, el estimado Edwin Victoria, de tremendo prestigio entre los colegas del medio. ¡Éxito! Hay una gran oportunidad de lograr la trascendencia con esta versión de La Máquina.

NO ME AYUDES COMPADRE

Quien anda que no lo calienta ni el sol es mi compadre Andrés Lillini, no sólo por los malos resultados de Pumas, sino porque le están creando presión innecesaria dentro del club. Hace unos días salió Chucho Ramírez a hacer una declaración que causó más ruido del que la afición auriazul pudo notar, que la permanencia de Iturbe, entre otros, ahora “lo definirá Andrés, si desea que continúen”. Es decir, le echó la bolita al técnico.

Ya sabes que Universidad sigue con problemas de lana, me han contado que incluso están pasando la gota gorda para pagar la nómina, pero estoy por amarrarlo bien para detallarlo en esta columna. Renovar a Iturbe no pasa por la decisión del entrenador, sino que no hay dinero para mantener su sueldo, así de fácil.

Chucho quería lavarse las manos y ya lo hizo; sin embargo, tú ya sabes, gracias a tu Franco de confianza, que si se va ‘Iturbo’ cuál es la real razón.

SIN BRONCAS EN EL CUERPO TÉCNICO

Después de que se confirmó el histórico castigo al América, y que te escribí por acá con lujo de detalles cómo se gestó el error, mi oreja de Coapa me confirmó lo que te conté, pero me hizo una precisión: Gilberto Adame no está excluido y permanece en el Nido con su función como auxiliar.

Gil es el único que sobrevivió al extinto cuerpo técnico del Piojo y desde la llegada de Santi Solari ha desarrollado tareas como auxiliar, aunque a veces le ha tocado ir al palco por la rotación que hay en el banquillo con los otros asistentes, Santiago Sánchez y Lucas Nardi, de extrema confianza del timonel argentino. El exjugador de Tecos no ha recibido indicación alguna de que ya no participe en labores tácticas, al contrario, me dicen que dialoga muchas veces en el campo de entrenamiento con el timonel en jefe, y hasta ahora ha viajado a todos los encuentros del Guard1anes. Me cuentan que Adame tiene la mentalidad de luchar para revertir el momento que se vivió junto a Solari y el grupo. Que así sea.

TAN AMIGOS COMO SIEMPRE

Así quedaron Emilio Azcárraga, el jefazo del Ame, y Alejandro Irarragorri, el del Atlas, luego de la disputa que se vivió en la mesa por la alineación indebida. Aunque Grupo Orlegi se salió con la suya y tras reclamar, recibió los tres puntos, ambos dueños mantuvieron comunicación cordial al respecto.

Hay que recordar que Orlegi ayudó al América en dos casos complicados: aceptó a Ibarra luego de su acusación de violencia doméstica, y a Ibargüen, a quien no le encontraban salida, además del largo historial de fichajes que se han dado de Santos al Nido.

Azcárraga por supuesto hizo el gran coraje y dio un manotazo en la mesa, pero mandó el mensaje de que aceptarían la resolución. Me contaron que justo en el partido, Irarragorri habló con Balcárcel, el brazo derecho de Emilio, para explicarle el problema y desde ese momento trabajaron junto a FMF y Liga MX para encontrar la solución.

No fue como lo que pasó entre Santos y Atlético de San Luis, en donde se dieron hasta por la cubeta por todos lados.

QUERÍAN ARREGLO EN LO OSCURITO

Desde el partido la comunicación entre los Guerreros y el Aleti MX fue terrible. De entrada, te debo contar que tras el juego, la gente de comunicación de Santos le pidió a la de Atlético de San Luis ayuda con el equipo para armar su propia conferencia, donde hablaron Doria y Torres. Y vaya sorpresa de los potosinos cuando el auxilio era para quemarlos con lo de racismo sin decir agua va.

Y después todo lo que ya sabes, pruebas y mensajes de un lado para otro. Nunca hablaron los presidentes. Ante la falta de pruebas no hubo castigo y me cuentan que en Orlegi traen el coraje bien atorado, porque insisten que sí hubo un insulto y querían castigo ejemplar al Atlético mexa.

Ya viste que en redes, entre las muchas que ventilé sobre el caso, estaba un audio que le mandó Mayada, del Atlético de San Luis, a un líder del Santos, proponiendo que se arreglaran ‘por debajo de la mesa’, es decir, sin llegar a la Disciplinaria, pero eso no fue prueba contundente en el caso, aunque sí implicaba que el Aleti MX no quería pelear en la FMF. ¿Será que temían perder? Ya tú serás el mejor juez, pues nadie más que los que estaban en la cancha saben lo que realmente se dijo.

EL REPRE DESNUDO ‘PIDE’ PARO

Seguro que recuerdas el caso bizarro del promotor que hace unos días se lanzó en pelotas por las calles de Costa Rica, Santiago Arbide. Pues hace unos días me enteré que como su imagen anda por los suelos, ya le ‘sugirió’ a sus representados que en redes sociales le echaran porras y dijeran que es intachable.

Pero me aseguran que es una petición disfrazada de amenaza, pues les asegura que si no lo hacen, “no vaya a hacer que ya no los quieran en otros equipos” o que “sus condiciones contractuales ya no mejoren”, y todo porque tras lo ocurrido hay directivos que ya no quieren tener tratos con Arbide. Vaya caso.

