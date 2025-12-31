Premier League 2025-25: ¿Dónde y a qué hora ver el Crystal Palace vs Fulham de la Jornada 19?

Raúl Jiménez cerró el 2025 en plan goleador y ahora buscará mantenerse en el inicio del 2026. El mexicano y Fulham saldrán a escena en la continuación de la Jornada 19 de la Premier League, cuando visiten a Crystal Palace este jueves 1° de enero.

La liga inglesa no se detuvo durante la pausa de invierno y la segunda vuelta del certamen comenzó este martes 30 de diciembre con seis compromisos. Los otros cuatro se disputarán este jueves, en el primer día de futbol del nuevo año.

Fulham llega al compromiso con tres victorias consecutivas en liga, las dos últimas por marcador 1-0 gracias a Jiménez. El canterano de América hizo el único gol ante Nottingham Forest por la vía del penal y luego anotó frente a West Ham luego de una buena jugada de Harry Wilson.

Jiménez en celebración de gol ante West Ham | AP

Crystal Palace, por su parte, llega con racha de tres derrotas seguidas en Premier League. Su último triunfo en el campeonato local fue precisamente ante los Cottagers como visitante. Eddie Nketiah y Marc Guéhi anotaron por los Glaziers, mientras que Wilson hizo el del descuento para Fulham.

Historial entre Crystal Palace y Fulham

El triunfo de la primera vuelta fue el tercero consecutivo para Crystal Palace en su historial contra Fulham; los otros dos fueron la temporada anterior, uno en liga por marcador 0-2 y el otro en Cuartos de Final de la FA Cup, con marcador 0-3. Sin embargo, las tres victorias fueron en el Craven Cottage.

Raúl Jiménez en el compromiso ante West Ham | AP

En casa, en cambio, los Glaziers no ganan contra los Cottagers desde febrero de 2019, con marcador 2-0. Tras dicho encuentro suman dos empates y dos derrotas, la más reciente en noviembre de 2024, en la primera vuelta de la Temporada 2024-25; Emile Smith Row y Harry Wilson hicieron los goles de Fulham en dicho compromiso.

Por lo que el compromiso de este jueves se presenta como un duelo reñido entre dos clubes que quieren acercarse a puestos de clasificación a competencias de la UEFA. Por ahora, tanto Crystal Palace como Fulham tienen 26 puntos, apenas separados por diferencia de goles y están a cuatro de Chelsea, que por ahora tiene el boleto a Europa League.

¿Dónde y a qué hora ver el Crystal Palace vs Fulham?

Fecha : Jueves 1° de enero de 2025

: Jueves 1° de enero de 2025 Horario : 11:30 horas (tiempo del centro de México)

: 11:30 horas (tiempo del centro de México) Sede : Selhurst Park Stadium

: Selhurst Park Stadium Transmisión: Fox ONE