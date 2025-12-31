¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Manchester City?

El Estadio de la Luz será el escenario donde Sunderland reciba al Manchester City en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 19 de la temporada 2025 de la Premier League, un partido que enfrenta realidades contrastantes pero con la misma urgencia de sumar puntos en el cierre del año futbolístico en Inglaterra.

El conjunto local llega a esta cita con la misión clara de hacerse fuerte en casa. Sunderland, recién reafirmado en la máxima categoría, ha mostrado carácter frente a su afición y sabe que puntuar ante un gigante como el City puede marcar un punto de inflexión en su campaña, especialmente en la lucha por alejarse de la zona baja de la tabla.

Sunderland l AP

¿Cómo llega al Manchester City?

Por su parte, el Manchester City arriba al norte de Inglaterra con la presión habitual de pelear en la parte alta. El equipo dirigido por Pep Guardiola mantiene su identidad de posesión, control y profundidad ofensiva, y sabe que cualquier tropiezo puede costarle terreno en la cerrada batalla por el liderato de la Premier League.

En lo táctico, el Sunderland apostará por un bloque compacto, líneas juntas y transiciones rápidas, intentando aprovechar los espacios que deja el City cuando adelanta líneas. La intensidad en mediocampo y la eficacia en las pocas oportunidades que genere serán claves para los “Black Cats”.

Manchester City AP

El City, en cambio, buscará imponer condiciones desde el primer minuto, con circulación constante del balón y movilidad en el último tercio del campo. La profundidad por bandas y la llegada de sus mediocampistas al área rival se perfilan como armas fundamentales para romper la resistencia local.

El duelo individual entre la defensa del Sunderland y el ataque ciudadano será uno de los puntos más atractivos del encuentro. La concentración defensiva, el juego aéreo y la disciplina táctica serán determinantes para contener a uno de los planteles más poderosos del fútbol europeo.

Además del aspecto futbolístico, el ambiente en el Estadio de la Luz promete ser un factor importante. La afición local jugará su propio partido, empujando a su equipo y buscando incomodar a un City acostumbrado a escenarios exigentes, pero que no puede confiarse ante un rival motivado.

Premier League l AP

¿A qué hora ver el partido?

Todo está listo para el duelo entre el Sunderland y el Manchester City para abrir el año este 1 de enero, día de la Divina Providencia y de la Virgen María Madre de Dios, en punto de las 14:00hrs y lo podrás seguir a través de TNT Sports.

Hora: 14:00hrs

Estadio: De la Luz

Transmisión: TNT Sports

