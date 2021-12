¿Cuánto pide Alexis Vega para renovar con Chivas?

EL PACTO LES ESTALLA

Vaya tema que se ha destapado con todos estos jugadores que están por terminar contrato y contrario a lo que pasaba cuando estaba vigente el Pacto de Caballeros, ahora los clubes sufren para renovarlos, pues ahora que son libres, las figuras de nuestra Liga Em Ex están haciendo uso de esta libertad para elegir su destino. Les está reventando como nunca no tener el control de estas transferencias.

En esta ventana de fichajes se ha marcado más con los casos de Cruz Azul y Chivas, que pierden jugadores por no poder extender la relación, y Rayados, uno de los grandes ganones gracias a que abre billetera para seducir a los jugadores. Y acá vengo para contarte lo sabroso de cada caso.

CARTERA MATA SUEÑO EUROPEO

Ya viste que se armaron oficialmente los cambios: Antuna a Cruz Azul y el Piojo a Chivas, con Mayorga como ‘bonus’ a préstamo con La Máquina. En el intercambio, ambos clubes retienen un porcentaje alto de la carta de cada futbolista.

Pues primero me voy con el caso de Romo, quien no se esperó a las ofertas europeas de su repre y con lo que le ofreció Rayados, que quedó muy lejos, pero muuuuuy lejos, de lo que le propuso el club cementero, pues le ganó el bolsillo y así renuncia a pensar en emigrar al Viejo Continente. Claro que le plantearon al Monterrey que escuche ofertas por Luis, especialmente después del Mundial, pero la realidad es que con la edad, el costo que tendrá y el sueldo las puertas de Europa están casi cerradas con tres candados, como cantan mis Tigres del Norte.

CUÁNTO PIDE PARA RENOVAR

Ahora, el caso de Vega. Es lo mismo, pero el Guadalajara se está viendo más lento que Cruz Azul y tienen el handicap en contra de que sólo pueden reemplazarlo con mexicanos, además de que el tiempo corre y en cuanto empiece la Liga, la próxima semana, sólo podrán buscar a jugadores que no hayan jugado, como dicta la regla, además de que no pueden ocupar a Alexis si lo quieren traspasar.

Y acá el tema también es el sueldo que no le puede ofrecer el Guadalajara, contrario a lo que ya le puso Rayados en la mesa. Para renovar, el representante de Vega, Alex López, está pidiendo el doble de lo que hoy gana el olímpico, es decir, hoy se mete un melón de los gringos al año, así que exige que al menos sean dos para extender contrato. ¿Tú crees que el Rebaño puede dárselos? Naranjas. Pero el Monterrey sí. De hecho, ya ‘sondearon’ al jugador y se lo prometen si se marcha con ellos.

Eso sí, si los regios lo quieren hoy, deberán hacer una oferta a Chivas para sacarlo, y tiene que ser buena (cosa que no ha llegado a las oficinas tapatías), pues Alexis es vital para el proyecto de Peláez y Marcelito en el redil. ¿Qué creo que pasará? Que en este caso no sale Vega y en el verano se muda a la Sultana sin costar un peso en transferencia.

OTRO …PERO QUE NADIE QUIERE

Un caso muy similar es el de mi amigo, qué digo amigo, mi compadre Carlos Salcedo, a quien también se le acaba el contrato en el verano con los Ti-gue-res.

Pero acá el show es que el angelito percibe casi tres milloncitos de dolarucos al año, y así nadie se anima a buscarlo; además, para poder sacarlo hoy de San Nico, si es un club del mercado mexicano deberá pagarle a los felinos 3.5 melones verdes, si es un europeo le van a hacer el paro al Titán y lo dejan en 2 millones. Llévelo, llévelo.

SUFREN POR ACOMODARLO

En el Nido, te cuento que Leo Suárez sigue estorbando. Como no ha cumplido con las expectativas desde su arribo en enero del 2020, además de la lesión de tobillo que lo mandó al quirófano y le hizo perder el último torneo, mi Santi Solari ya no confía en el extremo argentino.

La directiva sigue abierta a escuchar ofertas en este mercado para darle salida y ocupar esa plaza se extranjero, pero hasta ahora no han habido interesados. Al jugador aún le queda un año de contrato, pero la posición de extremo derecho justamente el dolor de cabeza del club y donde quieren ver ya una cara nueva, pero nomás no.

MÁS VIDAS QUE UN GATO

Aunque Tigres sí llegó a sondear a Bruno Valdez al buscar un central, el precio no les convenció y me cuentan que ni siquiera piensan en la posibilidad de un intercambio con América utilizando al Titán Salcedo o Dieguito Reyes dentro de una operación como ahí se ha especulado.

El defensa paraguayo es otro jugador que no goza de la confianza total de Solari y en este mercado invernal, la directiva sigue sin estar cerrada a una buena oferta. En estas últimas semanas se frustró la llegada de Israel Reyes y también otro que estaba en la mira era Unai Bilbao, pero no se pudo avanzar, y eso le ha dado vida por ahora al guaraní.

TRAE DE BAJADA A “LOS FIFÍS”

Ahora que Alek Álvarez andaba por tierras portuguesas en la experiencia que le mandó Pumas con el Sporting, de la que te dije desde el inicio que no había chance de que se quedara, me acordé que dentro del primer equipo de Pumas hay alguien al que no le gusta que le vaya bien a estos chavos.

Hace meses te advertí que la llegada de Gustavo Vargas al Club Universidad podía causar dolores de cabeza, porque el auxiliar de Lillini tiene una personalidad complicada, y ya está pasando.

Resulta que mis orejotas dentro de Cantera me contaron que a Gus le molesta que haya chavos de familia ‘bien acomodada’ en la plantilla azul y oro, al grado de que además de traerlos de encargo, dice que no tienen la famosa garra y se refiere a ellos como “los Fifis” del equipo; incluso, así fue como se los presentó a Mejía Barón. Nomás no le digan a Carlitos Gutiérrez, Jero Rodríguez, Amaury García y Alek que yo te conté de su apodo.

Y de paso, te cuento que el mismo Vargas anda muy orondo presumiendo que es íntimo del Doc Mejía Barón y por eso está protegido ahí adentro, cosa que a muchos en el club no le está causando gracia. Ojalá que en sus deseos del Año Nuevo esté el de dejar de molestar a los chavos y mejor darles herramientas para que levante el equipo.

EMPIEZAN LOS CONTAGIOS

Y en Toluca está que hierve la cosa, no tanto por la grilla qué hay al interior, sino porque estallaron de nuevo casos positivos del bicho durante la pretemporada. Son al menos cuatro futbolistas, y uno de ellos es Ian González, de quien se especula que podría salir incluso del equipo escarlata. Hay que poner atención en estos temas de nuevo, mi Liga Em Ex.

